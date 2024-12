Borussia Dortmund fällt ein Stein vom Herzen – jetzt ist es endlich passiert

Es geht doch. Borussia Dortmund feiert endlich den ersten Saisonsieg in der Fremde. Durch das 3:1 beim VfL Wolfsburg können Mannschaft, Trainer und Fans vor dem Weihnachtsfest durchatmen!

Verantwortlich für die ersten drei Auswärts-Punkte der Bundesliga-Saison war vor allem eine famose erste Hälfte (hier mehr darüber lesen). Sie legte den Grundstein für den Sieg – und dafür, dass Borussia Dortmund nach drei Jahren endlich einen Fluch bricht.

Borussia Dortmund: Gruselige Auswärtsbilanz

Die Auswärtsbilanz vor dem letzten Spiel des Jahres war wirklich gruselig. In sechs Spielen hatten die Schwarz-Gelben gerade mal zwei Unentschieden zustande gebracht. Gegen Gladbach und Bremen hatte man punkten können. Ansonsten hagelte es nur Niederlagen.

Erschwerend kam dann auch Dortmunds Dezember-Fluch hinzu. Seit 2021 hatten die Schwarzgelben im letzten Monat des Jahres keinen Erfolg mehr feiern dürfen – wettbewerbsübergreifend! Doch die ganze Last fiel Borussia Dortmund am vierten Advent von den Schultern.

Sahin zieht die richtigen Schlüsse

Für den Sieg darf sich auch Nuri Sahin auf die Schulter klopfen. Er hatte die exakt selbe Startelf ins Rennen geschickt, die Ende Oktober im Pokal beim VfL ausgeschieden war. Allerdings hatten er und sein Trainer-Team wohl die richtigen Schlüsse aus dieser Partie gezogen.

Insbesondere in der Frühphase der Begegnung hatte der BVB die Taktik sehr gut umgesetzt und das Spiel kontrolliert. Nach wilden fünf Minuten mit drei Toren und der besten (Auswärts-)Halbzeit der Saison war es im zweiten Durchgang dann nicht mehr entscheidend, dass man wieder etwas wackelte.

Borussia Dortmund vermeidet Worst Case

Mit dem langersehnten Auswärts-Dreier verhinderte der BVB zudem den Absturz in die zweite Tabellenhälfte. Bei einer Niederlage hätte man auf Platz 11 überwintert. So steht man dagegen auf Platz 6, nur zwei Punkte hinter den Champions-League-Plätzen. Weihnachten wird also für alle Beteiligten etwas angenehmer.