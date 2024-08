Borussia Dortmund: Folgen weitere Transfers? Ricken lässt aufhorchen

Fünf Neuzugänge hat Borussia Dortmund in diesem Sommer bereits vorstellen können. Mit Serhou Guirassy und Maximilian Beier hat man zwei neue Star-Angreifer bekommen, mit Waldemar Anton, Yan Couto und Pascal Groß dazu drei neue Stammspieler an Land ziehen können.

Einige Tage ist das Transferfenster noch geöffnet – passiert bei Borussia Dortmund neben möglichen Abgängen von Youssoufa Moukoko und Salih Özcan noch etwas? Jetzt spricht Lars Ricken Klartext!

Borussia Dortmund: Ricken rechnet mit keinem weiteren Neuen

Der Großteil des Kaders für die neue Saison steht. Der BVB konnte sich gut verstärken und nahezu alle Lücken füllen. Dementsprechend ruhig könnten die letzten Transfer-Tage auf der Zugangsseite werden, verriet nun Ricken.

„Ich werde nichts ausschließen. Auf der aufnehmenden Seite ist es jetzt nicht so sehr wahrscheinlich. Andererseits waren einige Spieler zu Saisonbeginn nicht im Kader. Da muss man sich offen in die Augen schauen und eine Entscheidung treffen“, machte der BVB-Boss am Dienstagabend(27. August) bei „19:09 – der schwarzgelbe Talk“ deutlich. Damit dürften vor allem Moukoko und Özcan gemeint sein – beide Akteur waren sowohl im Pokal gegen Lübeck (4:1) als auch gegen Frankfurt (2:0) nicht im Kader.

„Prinzipiell bin ich mit dem Kader zufrieden. Uns war klar, dass wir jünger werden wollen. Mit den Verpflichtungen von Anton, Guirassy und Groß waren wir sofort spielfähig. Das war die erste Phase. In der zweiten Phase wollten wir junge Spieler verpflichten. Gleichzeitig haben wir NLZ-Spieler in den Kader eingebaut. Es gibt ein Gerüst an Erfahrung, das fühlt sich sehr gut an. Jetzt sind wir optimistisch“, sagte der 48-Jährige

Moukoko-Entwicklung „zuletzt nicht optimal gelaufen“

Dazu äußerte sich auch über Moukoko, der den Verein definitiv noch verlassen wird – den BVB-Star zieht ihn wohl Richtung Nizza. „Youssoufa ist für mich natürlich ein besonderes Thema. Ich habe ihn damals zum BVB geholt. Er hat eine tolle Entwicklung genommen. Ich habe dafür gekämpft, dass es eine Regeländerung gibt und er schon mit 16 Jahren spielen durfte. Aber natürlich ist es zuletzt nicht optimal gelaufen“, so Ricken.

Nun werden sich die Wege von Moukoko und Schwarz-Gelb vorerst trennen. Der BVB-Youngster wird wohl zunächst nur ausgeliehen – auf der Zugangsseite hingegen könnten es entspannte Tage für Ricken und Co. werden.