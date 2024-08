Youssoufa Moukoko beim BVB freigestellt – jetzt könnte alles ganz schnell gehen

Kurz vor Toresschluss kommt bei Borussia Dortmund noch einmal Schwung rein. Seit Wochen will Youssoufa Moukoko den Verein verlassen, mehrere Wechsel-Versuche scheiterten. Jetzt könnte es wirklich passieren.

Der 19-Jährige steht offenbar kurz vor einem Abgang, der Deal befindet sich auf der Zielgeraden. Youssoufa Moukoko wird wohl nach Frankreich wechseln. Darauf deutet eine Meldung von Borussia Dortmund mit.

Youssoufa Moukoko freigestellt: Transfer auf der Zielgeraden

Am Vormittag verkündete Borussia Dortmund: „Youssoufa Moukoko wird heute nicht am Training teilnehmen. Borussia Dortmund hat den Stürmer für Gespräche mit einem anderen Verein freigestellt.“ Damit ist Moukokos Wechsel zum OGC Nizza offenbar in den letzten Zügen und dürfte schon bald über die Bühne gehen.

Der Transfer-Journalist Fabrizio Romano berichtete bereits am Montag (26. August), dass die Vereine eine Einigung erzielt haben. Am Dienstag (27. August) soll Moukoko nun den Medizincheck in Nizza absolvieren, damit der Transfer finalisiert werden kann.

Laut Romano soll es sich bei dem Deal um eine Leihe mit Kaufoption handeln. Demnach übernimmt Nizza das komplette Gehalt von Moukoko und kann ihn im kommenden Sommer für mehr als zwölf Millionen Euro fest verpflichten.

Moukoko-Saga endlich vorbei

Nach langem Hin und Her nimmt die Moukoko-Saga damit endlich ein Ende. Begonnen hatte der Transfer-Ärger rund um das einstige Mega-Juwel mit den Aussagen seines Beraters. Er kritisierte den BVB öffentlich und forcierte damit einen Wechsel. Nachdem ein Transfer zu Olympique Marseille und Betis Sevilla gescheitert war, ist nun mit OGC Nizza offenbar ein neuer Verein gefunden.

Trotz seiner 19 Jahre kommt Moukoko schon auf 99 Spiele für die Profis von Borussia Dortmund. Den großen Durchbruch konnte der Stürmer beim BVB bislang aber nie feiern. Um endlich den nächsten Schritt zu gehen, hat er sich nun zu einem Wechsel entschieden.