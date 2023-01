Borussia Dortmund: Ansgar Knauff erteilt BVB Abfuhr – „Nicht der richtige Zeitpunkt“

Borussia Dortmund und Ansgar Knauff: Ob diese Beziehung eine Zukunft hat, ist noch lange nicht geklärt. Derzeit ist das BVB-Juwel nach Frankfurt verliehen – und kann sich einen Verbleib durchaus vorstellen.

Mit seinem Vorhaben, bei Knauff schon einmal vorzufühlen, dürfte Sebastian Kehl aber gescheitert sein. Öffentlich erteilt er den Hoffnungen von Borussia Dortmund eine klare Abfuhr. Er stellt klar: Für Zukunftsgedanken hat er derzeit gar keinen Kopf.

Borussia Dortmund muss sich bei Ansgar Knauff gedulden

Frühzeitig Klarheit schaffen – das gelingt dem BVB in letzter Zeit überhaupt nicht. Das Ringen um Erling Haaland wurde zum belastenden Dauerthema, Moukoko tanzt den Bossen beim Verlängerungs-Poker auf der Nase rum und auch bei Ansgar Knauff holte man sich nun eine Abfuhr ein.

Eigentlich hat Dortmund beim Flügelspieler alle Fäden in der Hand. Die Leihe an Eintracht Frankfurt läuft im Sommer nach anderthalb Jahren aus, eine Kaufoption besitzt die Eintracht nicht. Trotzdem gibt es noch Fragezeichen. Was, wenn Knauff gar nicht zurück will? Schließlich läuft es für ihn in Hessen blendend, während er in Dortmund zuletzt bestenfalls auf der Bank saß.

Knauff will noch nicht über Zukunft nachdenken

Im Januar hatte sich Sebastian Kehl vorgenommen, ein erstes Mal bei Knauff vorzufühlen, wie er über eine Rückkehr denkt. Dass er damit nicht weit gekommen sein dürfte, legen die Worte des Leihspielers im „Kicker“ nah. „Natürlich werden wir uns früher oder später zusammensetzen, um zu besprechen, wie es weitergeht, aber jetzt wäre nicht der richtige Zeitpunkt“, sagt der 21-Jährige klar.

„Entspannt“ gehe er mit seiner ungeklärten Zukunft um. „Ich konzentriere mich voll auf die zweite Saisonhälfte – mit diesem Verein ist alles möglich! Wir spielen bisher eine außergewöhnlich gute Saison und wir wollen sie auch außergewöhnlich gut beenden. Da bleibt nicht viel Zeit, um sich über andere Sachen Gedanken zu machen.“

Mehr News:

Die Chance auf mehr Geld oder gar Titel lässt er jedenfalls nicht als Argument für Borussia Dortmund gelten. „Ich stehe am Anfang meiner Karriere, und es bringt mir nichts, auf etwas anderes als meine sportliche Entwicklung zu schauen.“ Hat die Eintracht Chancen, ihn auch über den Sommer hinaus zu behalten? Knauff: „Natürlich.“