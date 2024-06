Borussia Dortmund: Jetzt ist es offiziell! Hummels-Entscheidung gefallen

Was sich in den vergangenen Tagen bereits andeutete, ist nun offiziell: Borussia Dortmund und Mats Hummels gehen in Zukunft getrennte Wege. Der Innenverteidiger wird seinen Vertrag beim BVB nicht verlängern. Das teilte der Klub am Freitagmittag (14. Juni) offiziell mit.

Einen Tag nach der Trennung von Edin Terzic geht nun auch Mats Hummels. Sein Vertrag bei Borussia Dortmund wäre Ende Juni ausgelaufen. Ein abschließendes Gespräch führte schließlich dazu, dass er künftig nicht mehr für den BVB aufläuft.

Borussia Dortmund: Mats Hummels geht

Nach über 13 Jahren Zusammenarbeit ist in diesem Sommer Schluss. Mats Hummels kehrt dem BVB den Rücken zu. „Das ist das Ergebnis eines Gesprächs, das BVB-Geschäftsführer Sport, Lars Ricken, Sportdirektor Sebastian Kehl und Mats Hummels in dieser Woche geführt haben“, heißt es.

„Liebe Fans, meine Zeit in Schwarzgelb findet nun nach insgesamt über 13 Jahren ein Ende. Es war mir eine riesengroße Ehre und Freude, so lange für den BVB gespielt und den Weg von Platz 13 im Januar 2008 bis zu dem, was Borussia Dortmund heute darstellt, fast durchgehend mitgemacht zu haben. Dieser Verein mit seinen Fans ist etwas ganz Besonderes – und für mich noch viel mehr als das“, wird Mats Hummels auf der Vereinshomepage zitiert.

+++ Jadon Sancho muss Abschied nehmen – BVB-Star mit herzzerreißenden Worten +++

Er fügt hinzu: „Auch allen Mitarbeitern des BVB, die großartige Arbeit für diesen Club leisten, möchte ich danken und natürlich den unzähligen tollen Trainern und fantastischen Mitspielern, die ich hier erleben durfte. Ich drücke die Daumen, dass Ihr Euch so bald wie möglich alle wieder am Borsigplatz trefft, um zu feiern. Ich werde bis dahin aus der Ferne und hoffentlich auch immer mal wieder im Stadion mitfiebern. Ich werde Euch vermissen.“

Unser großes EM-Tippspiel startet!

Bei unserem kostenlosen EM-Tippspiel kannst du große Preise abräumen! Die besten Teilnehmer gewinnen einen Beamer, eine Soundbar, eine Reise und vieles mehr. Jetzt HIER klicken und noch schnell anmelden.

„Ohne Zweifel nie leicht für alle Beteiligten, solche Entscheidungen zu treffen“

Borussia Dortmunds Geschäftsführer Sport, Lars Ricken, betont: „Mats war einer der bestimmenden Taktgeber des BVB-Fußballs in den vergangenen 15 Jahren. Er hat viele Titel geholt, sein ganz persönlicher Höhepunkt war sicher der WM-Triumph im Jahr 2014. Mats‘ Innenverteidiger-Spiel war und ist außergewöhnlich, ganze Generationen von Spielern hätten gern seinen Außenrist. Nun gehen unsere Wege auseinander, und es ist ohne Zweifel nie leicht für alle Beteiligten, solche Entscheidungen zu treffen. Mats wird auf ewig Teil der BVB-Geschichtsbücher sein. Wir verdanken diesem Spieler viel, und Mats verdankt auch diesem außergewöhnlichen Klub eine Menge. Wir wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute.“

Das könnte dich auch interessieren:

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl sagt: „In Mats Hummels verlieren wir ohne Zweifel eine herausragende Persönlichkeit, vielleicht eine der letzten ihrer Art im Fußball. Mats hat während seiner Karriere nicht nur den BVB geprägt, sondern auch das Innenverteidiger-Spiel weltweit auf ein neues Niveau gehoben. Er hat mit uns Titel gewonnen, nicht zuletzt das erste Double unserer Vereinsgeschichte. Darüber hinaus ist Mats ein echter Typ, der sich und andere jederzeit herausfordert. Ich danke Mats für seine Leidenschaft, für seinen Erfolgswillen, auch für seine Ecken und Kanten. Jeder beim BVB wünscht ihm für seine sportliche und private Zukunft alles erdenklich Gute. Ich persönlich werde Mats, den ich seit vielen, vielen Jahren sehr schätze, auch in Zukunft immer verbunden bleiben.“

Wie geht’s für Hummels weiter?

Insgesamt lief Mats Hummels 13 Jahre lang für Borussia Dortmund auf, absolvierte in dieser Zeit 508 Pflichtspiele (38 Tore, 23 Vorlagen) für den BVB. Mit den Dortmundern gewann er zwei Meisterschaften und zweimal den DFB-Pokal. Von 2016 bis 2019 spielte er zwischenzeitlich für den FC Bayern München.

Wohin der Weg von Mats Hummels jetzt führt, ist noch unklar. Er würde seine Karriere gern im „nahen Ausland“ fortsetzen. Die AS Rom soll bereits Interesse bekundet haben.