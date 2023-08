Borussia Dortmund ringt Köln nieder – doch DAS schockiert die Fans zutiefst

Die Gesichter der Bosse passten so gar nicht zu dem, was gerade auf dem Feld geschehen war. Donyell Malen hatte Borussia Dortmund spät zum Sieg gegen den 1. FC Köln geschossen. Doch Hans-Joachim Watzke und Matthias Sammer blickten auf der Tribüne wie versteinert zu.

++ Fans bei DIESEM Anblick völlig baff – „Wie geil“ ++

Auch sie wussten, dass dies vielleicht schon jetzt der glücklichste Sieg der ganzen Saison sein könnte. Denn über 87 Minuten zeigte Borussia Dortmund eine erschreckende Vorstellung. Die eigenen Fans waren regelrecht desillusioniert.

Borussia Dortmund: Reaktion verpasst

Die Bilder haben sich ins Gehirn jedes Borussen gebrannt. Nach dem weggeworfenen Meistertitel am letzten Spieltag der vergangenen Saison reagierte das Stadion und insbesondere die Südtribüne einzigartig. Für die Spieler, die völlig zerstört am Boden saßen, gab es keine Pfiffe.

++ BVB – 1. FC Köln: Streit um pikantes Banner – Ordner müssen eingreifen ++

Im tiefen Frust bauten die Fans ihre Spieler auf, feierten sie mit Sprechchören. Bei einigen Akteuren flossen die Tränen. Im Nachgang betonten Trainer und Spieler von Borussia Dortmund zahlreich, wie besonders diese Reaktion gewesen sei. Man versprach eine Reaktion, wenn es wieder los geht. Doch diese verpasste der BVB völlig.

Erschreckender BVB-Auftritt

Zum ersten Spieltag hatte man ein Heimspiel gegen Köln gezogen. Auf dem Papier eine klare Nummer für den Meisteraspiranten. Doch die Schwarz-Gelben präsentierten sich beinahe über 90 Minuten erschreckend schwach und ideenlos.

Weitere Nachrichten für dich:

Die gefährlichen Chancen gehörten den Kölnern. Dortmund dagegen gingen die Ideen aus, sobald man den gegnerischen Strafraum erreichte. Stattdessen rannte der BVB mehrmals in Konter. Einzig Gregor Kobel und Mats Hummels verhinderten einen Gegentreffer.

Borussia Dortmund: Fans bedient

Dementsprechend kritisch fielen die Reaktionen trotz des Sieges aus. Zahlreiche Fans kritisierten einen lustlosen Auftritt, der in keiner Weise eine Reaktion auf das Mainz-Spiel darstellte. Wir haben einige der Kommentare aus den Sozialen Medien gesammelt:

„Am Ende sind es wahrscheinlich 3 Punkte aber selten waren sie so unverdient.“

„Absoluter Grottenkick.“

„Mehr Glück als Verstand.“

„Dem Team fehlt absolut die Spielidee.“

„Wie kann man bitte so lustlos spielen???“

Am Ende versöhnte der Treffer von Malen die Zuschauer im Stadion. Borussia Dortmund startet also mit drei Punkten in die Saison, muss sich aber dringend steigern.