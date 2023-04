Borussia Dortmund wird mit Häme übergossen – jetzt wird der Meisterkampf politisch

Wenn es noch einen Tropfen Motivation gebraucht haben sollte, um die Spieler von Borussia Dortmund anzustacheln – hier ist er. Nur noch wenige Spiele stehen in der Bundesliga an und jetzt wird der Meisterkampf sogar noch politisch. Grund ist Bayerns Ministerpräsident Markus Söder.

Der CSU-Politiker ließ es sich nicht nehmen, nach den Ereignissen des Wochenendes gegen Borussia Dortmund auszuteilen. Er streut gehörig Salz in die noch offene Wunde. Ob die Dortmunder das jetzt richtig heiß macht?

Borussia Dortmund stolpert über sich selbst

Es hätte alles so schön sein können – hätte. Vergangene Woche führte der BVB gegen Stuttgart bereits mit 2:0, während sich Bayern München zu einem Remis gegen Hoffenheim quälte. Wäre es dabei geblieben, wäre Dortmund sechs Spieltag vor Ende mit dem Rekordmeister gleich gezogen.

Doch es kam alles anders. Borussia Dortmund stand sich wieder selbst im Weg. Haarsträubende Fehler führten letztlich zu einem 3:3. Damit bleibt man punktetechnisch hinter den Bayern. Noch dazu dämpfte man die leise Meisterhoffnung, die man in den vergangenen Wochen aufgebaut hatte, gehörig.

Elfter Bayern Streich?

Spätestens seitdem gibt es nur noch wenige, die glauben, dass der Deutsche Meister im Sommer nicht zum elften Mal in Serie Bayern München heißt. Wenn solche Fehler des Rekordmeisters nicht ausgenutzt werden, wie soll es dann klappen?

Ähnlich sieht es wohl der bayrische Ministerpräsident Markus Söder, der sich dementsprechend zu einem Seitenhieb gegen Borussia Dortmund hinreißen ließ. „Die Dortmunder sind zu doof, Deutscher Meister zu werden“, sagte er laut „Bild“ am Rande des „BMW Open“ Tennis-Turniers.

Borussia Dortmund: Fans hoffen auf Reaktion

Den Spott ist der BVB beinahe schon gewohnt. Dass sich nun aber auch ein ranghoher Politiker so äußert, ist neu. Ob es die Mannschaft von Edin Terzic zusätzlich anstachelt? Das hoffen jedenfalls die Fans.

„Einfach ausdrucken und in die BVB Kabine hängen! Dann können die Jungs dem Söder zeigen, dass sie zumindest intelligenter sind als er“, fordert ein Fan von Borussia Dortmund. Die Schwarz-gelben treten am Samstag (22. April, 18.30 Uhr) gegen Eintracht Frankfurt an.