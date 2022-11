Borussia Dortmund: Sorge um Reus – BVB-Star läuft die Zeit davon

Bei Borussia Dortmund warten alle Fans auf das Comeback von Marco Reus. In der Champions League gegen den FC Kopenhagen wird der BVB-Kapitän aber erneut nicht mit dabei sein.

Die Verletzung von Marco Reus bereitet Borussia Dortmund Sorgen – und auch Hansi Flick wird angesichts der anstehenden Weltmeisterschaft sehr bange auf den Zustand des BVB-Kapitäns schauen. Reus läuft allmählich die Zeit davon.

Borussia Dortmund: Reus fehlt erneut

Im Derby gegen den FC Schalke 04 zog sich Reus am 17. September einen Außenbandanriss im Sprunggelenk zu. Nur vier Wochen später feierte er schon sein Comeback. Das Spiel gegen Union Berlin (16. Oktober) kam aber wohl zu früh. Seit dem warten die Fans vergeblich auf eine Rückkehr des 33-Jährigen.

In der Champions League gegen den FC Kopenhagen wird er erneut nicht dabei sein. Die Reise nach Dänemark trat Reus am Dienstagvormittag nicht mit an, blieb stattdessen wie Marius Wolf und Tom Rothe zuhause in Dortmund. Da der BVB schon das Achtelfinale eingetütet hat, ist es aus sportlicher Sicht nicht so dramatisch.

Allerdings dürfte Bundestrainer Hansi Flick langsam etwas nervös werden. Eigentlich ist Reus für die WM 2022 in Katar fest eingeplant. Dem 33-Jährigen bleiben allerdings nur noch drei Wochen bis zum WM-Start, um wieder fit zu werden und in Form zu kommen.

Noch zwei Spiele bis zur Nominierung

Mit Borussia Dortmund stehen noch drei Spiele bis zur WM-Pause an (Bochum, Wolfsburg, Gladbach) – bis zum Tag der Nominierung sind es aber nur noch zwei Partien. Am 10. November wird Hansi Flick seinen 26-köpfigen WM-Kader bekannt geben.

Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl machte beim Abflug nach Kopenhagen allerdings Hoffnung auf eine baldiges Comeback: „Er ist nicht dabei, aber er wird nicht mehr so lange weg sein.“ Möglicherweise steht Reus schon am Samstag (05. November) beim Spiel gegen den VfL Bochum wieder im Kader. Mit Blick auf die WM wäre das ganz wichtig.