Borussia Dortmund: Kehl verkündet frohe Botschaft – „für uns sehr wichtig“

Der wochenlange Ausfall von Erling Haaland war für Borussia Dortmund ein großes Problem. Zwei der drei Spiele konnten zwar gewonnen werden – einmal mehr zeigte sich aber deutlich, dass der Norweger nicht zu ersetzen ist.

Umso glücklicher dürfte alle Sympathisanten von Borussia Dortmund die Botschaft machen, die Sebastian Kehl nun verkündet.

Borussia Dortmund plant gegen Mainz mit Erling Haaland

Erling Haaland wird beim Heimspiel gegen Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr) aller Voraussicht nach wieder dabei sein. Das verriet der Leiter der BVB-Lizenzspielerabteilung und designierte Zorc-Nachfolger am Mittwoch der „WAZ“.

Nach einigen Wochen auf der Tribüne darf Erling Haaland bei Borussia Dortmund wieder eingreifen. Foto: dpa

„Ich habe bei Erling die sehr große Hoffnung, dass er am Wochenende wieder dabei ist“, so Kehl. „Er hat Teile des Trainings schon mitgemacht und wird dann wieder voll einsteigen. Deswegen gehe ich davon aus, dass es reicht, was für uns gerade sehr wichtig wäre.“

Bei anderen Personalien sieht es dagegen schlechter aus. Raphael Guerreiro und Youssoufa Moukoko hatten sich bei der Nationalmannschaft Muskelverletzungen zugezogen, fallen gegen Mainz definitiv aus und vergrößern das Lazarett von Borussia Dortmund weiter.

Borussia Dortmund darf gegen Mainz wieder auf Haaland-Tore hoffen. Foto: dpa

Auch bei den schon länger verletzten Giovanni Reyna, Soumaila Coulibaly, Mateu Morey und Marcel Schmelzer ist ein Comeback nicht in Sicht. Gregor Kobel, Thomas Meunier, Manuel Akanji und Thorgan Hazard ist ein Einsatz noch oiffen.

