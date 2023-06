Borussia Dortmund: Klappt der Wechsel doch noch? Flirt mit Spieler wird wieder heiß

Zahlreiche Namen kursieren dieser Tage durch Dortmund. Der anstehende Abgang von Jude Bellingham hat die Büchse der Pandora geöffnet. Jetzt kann Borussia Dortmund auf Shopping-Tour gehen.

Nach dem Meisterdebakel des letzten Spieltags bläst Borussia Dortmund zum Großangriff. Dabei könnte auch ein Spieler aus der Premier League helfen. An ihm soll der Verein schon länger interessiert sein.

Borussia Dortmund scoutet Holland-Ass

Wer die Gerüchte um den BVB etwas intensiver verfolgt, für den ist Crysencio Summerville kein neuer Name. Der Niederländer kickte in der abgelaufenen Saison für Leeds United in der Premier League und ist auf dem Flügel zu Hause.

Bereits im April gab es Berichte, nach denen die Dortmunder an ihm dran seien (hier mehr erfahren). Zwar hat man mit Donyell Malen und Karim Adeyemi zwei Stars auf der Position, doch in der Breite könnte Borussia Dortmund hier noch einen Spieler gebrauchen.

Bellingham-Millionen nach England?

Jetzt, wo der BVB die 103 Millionen Euro Ablöse von Jude Bellingham einplanen kann, stellt sich die Frage, wen Borussia Dortmund alles holt. Die „Bild“ berichtet jetzt, dass Summerville einer der Kandidaten sei.

Demnach scoute Dortmund den Niederländer schon seit Längerem. In der abgelaufenen Saison konnte er immerhin vier Tore und zwei Assists für Leeds beisteuern. Hinter Malen und Adeyemi könnte er weiter reifen.

Borussia Dortmund: DAS hilft enorm

Zwar steht Summerville bei Leeds noch bis 2026 unter Vertrag, doch der Klub musste vor einigen Wochen den bitteren Gang in die zweite Liga antreten. Damit dürfte der Preis für ihn günstiger werden.

Priorität haben bei Borussia Dortmund aktuell aber wohl zwei andere Spieler. Edson Alvarez von Ajax Amsterdam und Ivan Fresneda von Real Valladollid sollen unbedingt als erste kommen.