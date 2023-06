Jude Bellingham: „Here we go!” Transfer-Guru spricht die magischen Worte – dann geht alles ganz schnell

„Here we go!“ Diese drei Worte sind legendär und gefürchtet. Wenn Fabrizio Romano sie schreibt, weiß jeder: Ein Transfer ist in trockenen Tüchern. Nun ist der Tag gekommen, vor dem sich alle BVB-Fans gefürchtet haben. Der Transfer-Guru vermeldete: Jude Bellingham zu Real Madrid ist ein „Done Deal“.

Romano wusste sogar schon die Details. Die Ablöse für Borussia Dortmund wird deutlich neunstellig, der Vertrag von Jude Bellingham langfristig. Nach dem Romano-Tweet ging alles ganz schnell. Der BVB zog nach und machte den Deal offiziell.

Jude Bellingham: Transfer-Guru Fabrizio Romano vermeldet „Done Deal“

Transfer-Experten gibt es viele – manche sind halbseiden, manche punkten mit fundierten Exklusiv-Infos. Doch an den Ruf von Fabrizio Romano kommt keiner heran. Der Italiener gilt als Transfer-Guru. Fallen seine magischen Worte „Here we go“ weiß jeder: Dieser Wechsel ist durch.

Am Mittwochnachmittag (7. Juni) fielen die Worte bei Jude Bellingham. Kein Fan von Borussia Dortmund glaubte noch ernsthaft an einen Verbleib. Doch solange kein Transfer verkündet ist, glimmte noch ein Funken Hoffnung auf die Sensation. Die hatte Fabrizio Romano jetzt gelöscht.

„Jude Bellingham to Real Madrid, here we go!”

„Jude Bellingham to Real Madrid, here we go!” So manchem BVB-Fan dürfte dieser Satz die Tränen in die Augen getrieben haben. Der Deal, der sich seit Wochen und Monaten andeutete, wurde kurz darauf offiziell. Borussia Dortmund verkündete es eine halbe Stunde später selbst, verliert einmal mehr seinen besten Mann an einen Top-Klub.

Für sechs Jahre, so berichtet der Transfer-Experte, habe Bellingham bei den „Königlichen“ unterschrieben. Die Ablöse kann sich sehen lassen. Der BVB kassiert 103 Millionen Euro als Sockelbetrag, hinzu kommen nicht näher bekannte erfolgsabhängige Boni. Die anvisierte Ablöse von 150 Millionen Euro werden dadurch wohl nicht erreicht – weit drunter landet man am Ende aber auch nicht.

Die letzte Hürde vor dem Transfer ist wie immer der Medizincheck. Real Madrid, so schreibt Fabrizio Romano, habe den Termin schon fixiert und will den Wechsel noch in dieser Woche endgültig finalisieren.