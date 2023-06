Zurzeit läuft in Argentinien die U20-Weltmeisterschaft. Für Scouts ist es die optimale Möglichkeit, um junge Talente zu beobachten. Auch die Talentsucher von Borussia Dortmund werden die Spiele genau unter die Lupe nehmen.

Ein Kicker, der bislang extrem heraussticht, ist Cesare Casadei. Der Italiener avanciert zum Spieler des Turniers und könnte auch für Borussia Dortmund interessant sein. Der 20-Jährige ist ein ähnlicher Spielertyp wie Jude Bellingham.

Borussia Dortmund: Casadei erinnert an Bellingham

Sechs Spiele, sieben Tore, zwei Vorlagen – Cesare Casadei ist bislang der herausragende Spieler der U20-Weltmeisterschaft. Der 20-Jährige hat einen großen Anteil am Finaleinzug der Italiener, erzielte beim 2:1-Halbfinalerfolg gegen Südkorea am Donnerstag (08. Juni) bereits seinen siebten Turniertreffer.

Casadei ist ein klassischer Achter. Er ist athletisch, kopfballstark, torgefährlich und hat eine gute Übersicht. Der 20-Jährige erinnert an Jude Bellingham. Im Sommer 2022 wechselte er für stolze 15 Millionen Euro zum FC Chelsea und unterschrieb dort einen Vertrag bis 2028.

Im Starensemble der „Blues“ spielte Casadei bislang aber noch keine Rolle. Er kam zunächst in Chelseas U21 zum Einsatz und kickte in der Rückrunde auf Leihbasis beim Zweitligisten FC Reading. Angesichts der großen Konkurrenz dürfte es Casadei auch in der kommenden Saison schwer haben, bei den Londonern viel Einsatzzeit zu bekommen.

Leihe wäre eine Option

Es ist nicht unwahrscheinlich, dass Chelsea sein Top-Talent noch ein weiteres Jahr verleiht – und da kommt Borussia Dortmund ins Spiel. Casadei könnte eine Option für den BVB sein, um Jude Bellingham zu ersetzen. Der Italiener ist sicherlich kein 1-zu-1-Ersatz, den wird Dortmund aber ohnehin nicht finden. Der BVB wird den Bellingham-Abgang mit mehreren Spielern auffangen wollen.

Edson Alvarez, dessen Verpflichtung kurz bevorsteht, als erfahrener Spieler mit einer defensiveren Ausrichtung und Casadei als jungen Gegenpart – das könnte durchaus passen.