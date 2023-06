Das lange Hin und Her um Jude Bellingham hat endlich ein Ende. Am Mittwoch (7. Juni) verkündete Borussia Dortmund, dass der Wechsel des Briten zu Real Madrid fix ist. Somit geht der nächste Spieler, der bei Schwarz-Gelb zum Weltstar reifte. Nach diesem Transfer geht es für die Borussen-Bosse darum, Bellingham zu ersetzen.

Das dürfte äußerst schwer werden. Bellingahm zählt zu den besten Spielern der Welt. Dennoch wird Borussia Dortmund die Position neu besetzen (müssen). Der Nachfolger des 19-Jährigen könnte aus der Bundesliga kommen. Demnach soll der BVB an Felix Nmecha vom VfL Wolfsburg interessiert sein.

Borussia Dortmund: Nationalspieler für den BVB?

Anstatt den Briten eins zu eins zu ersetzen, möchte man die Verantwortung, die Bellingham trug, auf mehrere Schultern verteilen. Ein heißer Kandidat ist Ajax-Star Edson Alvarez. Der Wechsel des Mexikaners soll laut mehreren Medienberichten schon recht konkret sein.

Noch nicht wirklich konkret ist indessen das Interesse an Felix Nmecha. Laut der „Wolfsburger Allgemeinen Zeitung“ hat Schwarz-Gelb den 22-Jährigen im Visier, um die Bellingham-Position neu zu besetzen. Es habe zwar noch keine Gespräche gegeben, das könnte sich jedoch schnell ändern.

Nmecha schaffte in dieser Saison den Sprung zur Stammkraft und wurde zum Nationalspieler. Der Mittelfeld-Akteur entspräche schon eher dem Spielertyp wie Bellingham. Ähnlich wie der Brite bewegt sich der Rechtsfuß von Box zu Box, hat zudem Vorzüge im körperlichen wie auch im spielerischen Bereich.

Kurze Vertragslaufzeit

Ein großer Faktor im Werben um den VfL-Star dürfte ein Vertragsdetail von Nmecha sein. Der Vertrag des 22-Jährigen läuft nur noch bis 2024. Mit einem Jahr Restvertrag könnten die BVB-Bosse sicherlich einiges an der Ablöse machen. Sein Marktwert liegt derzeit bei acht Millionen Euro. Da Wolfsburg den Mittelfeld-Akteur im kommenden Sommer wohl kaum ablösefrei gehen lassen möchte und es bisher keine Anzeichen für eine Vertragsverlängerung gibt, dürfte die Summe für einen Transfer nicht viel höher sein.

In den kommenden Tagen könnte das Bemühen seitens Schwarz-Gelb intensiviert werden. Bellingham wirklich ersetzen wird Nmecha wohl nicht können, eine Verstärkung könnte er aber in jedem Fall werden. Der Mittelfeld-Akteur ist ein gestandener Bundesliga-Profi, der mit 22 Jahren zudem noch einiges an Potenzial besitzt.