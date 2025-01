Borussia Dortmund: Hammer um Bald-BVB-Transfer – jetzt herrscht Gewissheit

Bei ihm lecken sich die Fans von Borussia Dortmund schon jetzt die Finger. Justin Lerma ist 16 Jahre alt, hat noch keine Minute Fußball in Europa gespielt – und steht ab 2026 beim BVB unter Vertrag. Überaus früh sicherten sich die Schwarz-Gelben die Dienste des Nachwuchsspielers.

Dass Borussia Dortmund nicht die einzigen sind, die Lerma überzeugt sind, zeigt sich jetzt einmal mehr in der Heimat des Spielers. Ab dem 23. Januar steigt die U23-Südamerikameisterschaft. Und Lerma ist trotz seines sehr jungen Alters bereits dabei!

Borussia Dortmund: Lerma macht es offiziell

Das verkündete der Spieler stolz auf seinem Instagram-Kanal! Demnach ist Lerma Teil 23-Mann-Kaders, den Ecuador zum Turnier schickt. Spieler seines Vereins Independiente sind ohnehin gefragt. Insgesamt acht nominierte Spieler stellt der Klub.

In der Gruppenphase treffen Lerma und Co. auf die Nachwuchsmannschaften von Kolumbien, Brasilien, Argentinien und Bolivien. Gespielt wird in Venezuela. Angesichts der Nominierung des künftigen Spielers dürfte man auch bei Borussia Dortmund (hier mehr zum Verein) gespannt auf das Turnier blicken.

Transfer frühzeitig eingetütet

Den Transfer zur Saison 2026/2027 hatte der BVB Mitte Mai des vergangenen Jahres bekannt gegeben. Lerma werde nach Vollendung seines 18. Lebensjahres ins Ruhrgebiet wechseln. Für Aufsehen hatte der Mittelfeldspieler gesorgt, als er bereits mit 15 Jahren bei den Profis in der ersten Liga debütiert.

„Wir beobachten Justin schon länger und pflegen seither einen engen Austausch mit dem Spieler und seiner Familie“, erklärte Sportdirektor Sebastian Kehl damals. „Justin zählt zu den besten südamerikanischen Spielern seines Jahrgangs.“

Borussia Dortmund schaut genau hin

Dementsprechend ist es auch kein Wunder, dass Lerma schon jetzt für die U20 seines Landes spielen soll. Sein Debüt feierte er bereits im Dezember, als er bei zwei Freundschaftsspielen gegen Peru zum Einsatz kam. Der zweite Einsatz endete allerdings mit einer roten Karte.