Borussia Dortmund: Will er unbedingt zum BVB? Star drängt sich förmlich auf

Zweimal hatte Borussia Dortmund ihn an der Angel, beide Male packte man nicht zu. Nun muss sich der BVB ärgern – denn Hugo Ekitike ist bei Eintracht Frankfurt zu einem Star der Bundesliga geworden.

Seinen Sympathien für Borussia Dortmund tat der geplatzte Wechsel dagegen keinen Abbruch. Immer wieder zeigt er sich im BVB-Trikot, ganz zum Ärger der SGE-Fans, die das gar nicht lustig finden. Nun drängt er sich erneut auf – mit einem weiteren Instagram-Foto in schwarzgelb. Wann

Borussia Dortmund: Ekitike wieder im BVB-Trikot

Bei der EM 2024 posierte er im DFB-Trikot mit Niklas Füllkrug auf dem Rücken, die Weihnachtszeit verbrachte er in Dubai und trainierte im BVB-Jersey. Und weil er das alles stets sorgsam auf Instagram postete, sorgt das für eine Menge Aufmerksamkeit (hier die Details). Die Fans von Frankfurt sind stinksauer, bei den BVB-Fans wecken die Anbiederungen die Hoffnung auf einen weiteren Transfer-Anlauf ihres Vereins.

Nun präsentiert sich Hugo Ekitike wieder in schwarzgelb. Noch immer im Urlaub in Dubai, postete der Angreifer am Neujahrstag ein Foto von sich auf dem Weg zum Auto – erneut im BVB-Trikot von Jamie Gittens. Wieder Ärger in Hessen, wieder große Augen im Ruhrgebiet. Und offenbar möchte der Franzose seine Begeisterung für Borussia Dortmund nachdrücklich klarmachen.

Mit Hintergedanken? Die Häufung der Auftritte im schwarzgelben Outfit sind schon auffällig. Gepaart mit den bekanntgewordenen Bemühungen der Dortmunder um ihn ein sehr verdächtiges Verhalten. Vielleicht nimmt Borussia Dortmund im Sommer ja einen neuen Anlauf. Für die 16,5 Millionen Euro, die die SGE für ihn bezahlte, wird er angesichts seiner Leistungen aber nicht mehr zu haben sein.