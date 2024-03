Borussia Dortmund im Dauer-Kampf – neuer Erzrivale auf dem Transfermarkt

Die Corona-Delle ist längst überwunden, auf dem Transfermarkt geht es heftiger zu als je zuvor. Vorbei die Zeiten, als sich Borussia Dortmund unbekannte Juwele angeln konnte. Heute ist jedes Talent heiß umkämpft.

Immer wieder muss sich Borussia Dortmund dabei in letzter Zeit mit dem gleichen Gegner herumschlagen. Ein Liga-Konkurrent hat sich zum größten Transfer-Rivalen entwickelt – und immer wieder zieht der BVB dabei den Kürzeren.

Borussia Dortmund: Dauer-Transfer-Kampf mit Ligakonkurrent

Häufig saßen BVB und Eintracht Frankfurt in letzter Zeit gemeinsam am Verhandlungstisch. Ansgar Knauff und Nnamdi Collins wechselten von der Ruhr an den Main, Dortmund hatte sich phasenweise für die „Adler“ Daichi Kamada und (vor seinem großen Durchbruch) Randal Kolo Mouani interessiert.

Nicht weniger oft saß man aber nicht als Verhandlungspartner, sondern als erbitterte Kontrahenten am Pokertisch. Immer wieder interessierten sich Dortmund und Frankfurt zuletzt für die gleichen Spieler. Manchmal sind es junge, hochtalentierte Akteure, die gerade ihre ersten Schritte im Profifußball machen machten. Manchmal sind es gestandene und ausgereifte Profis.

BVB und SGE wollen immer wieder die gleichen Spieler

Für Borussia Dortmund wird das immer mehr zu einem Problem, denn man zieht dabei stets den Kürzeren. An Omar Marmoush hatte der BVB 2023 Interesse – er wechselte nach Frankfurt. Mit Ellyes Skhiri soll man sich im gleichen Jahr schon einig gewesen sein – er wechselte nach Frankfurt. Auch Hugo Larsson war eine ganze heiße BVB-Aktie – er wechselte nach Frankfurt. Jesper Lindström stand auf der Liste – er wechselte nach Frankfurt. Erst im Winter wurde Hugo Ekitike von Schwarzgelb umworben – er wechselte nach Frankfurt.

Nun muss man sich wohl ein weiteres mal den Hessen geschlagen geben. Can Uzun, eins der heißesten Talente in Deutschland, war im Winter von beiden Klubs gejagt worden. Nun hat er der Eintracht zugesagt und sogar schon den Medizincheck erfolgreich absolviert. Als neues Gesicht in Europa, aber auch mit seinem Ruf als exzellentes Sprungbrett macht die SGE dem BVB heftige Konkurrenz.

Die hatte Borussia Dortmund zwar vorher schon international. Ein Transfer-Rivale in der eigenen Liga – noch dazu in den gleichen Tabellensphären – kann man gerade deshalb gar nicht gebrauchen. Schlägt der BVB deshalb zurück? Um Markus Krösche, Chef-Kaderplaner der Eintracht, gibt es heiße Gerüchte…