Bis dato konnte Borussia Dortmund mit Ramy Bensebaini und Felix Nmecha zwei Neuzugänge begrüßen. Dennoch läuft es bei Schwarz-Gelb auf dem Transfermarkt nicht komplett rund. Edson Alvarez war den Verantwortlichen zu teuer und Wunschspieler wie Arda Güler oder Ivan Fresneda entschieden sich gegen den BVB.

Bei anderen Bundesliga-Klubs sieht das ganz anders aus. Die Konkurrenten von Borussia Dortmund konnten schon einige große Erfolge aus dem Transfermarkt verbuchen. Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt zeigen mit ihren Neuzugängen, dass sie in der kommenden Saison ganz vorne angreifen wollen.

Borussia Dortmund: Bayer holt mehrere Hochkaräter

Steht dem BVB eine schwierige Saison bevor? Diese Frage darf man angesichts der aktuellen Transferphase wohl stellen. Denn bei Schwarz-Gelb halten sich die Transfer-Aktivitäten bislang noch im Rahmen. Vor allem auf der Zugangsseite sieht es mit zwei neuen Spielern recht mau aus.

Währenddessen rüstet die Konkurrenz groß auf. Bayer Leverkusen konnte in diesem Sommer schon mehrere Hochkaräter verpflichten. So zog man mit Alejandro Grimaldo, Granit Xhaka und Jonas Hofmann gleich drei Top-Stars an Land. Mit Hofmann sorgte man für einen echten Bundesliga-Hammer aus dem Nichts.

++ Borussia Dortmund: Youngster vor Abflug – jetzt droht dem BVB wieder DIESE Gefahr ++

Dazu konnte man mit Arthur noch einen jungen Rechtsverteidiger mit ganz viel Potenzial verpflichten und den Großteil des Kaders zusammenhalten. Auch wenn Moussa Diaby oder Jeremie Frimpong noch mit einem Wechsel ins Ausland in Verbindung gebracht werden, zeigen die ersten Wochen der Transferphase, dass Bayer in der anstehenden Spielzeit richtig angreifen möchte.

SGE setzt zum Angriff an

Gleiches gilt auch für die Eintracht aus Frankfurt. Stürmer-Star Randall Kolo-Muani ist immer noch ein Adlerträger und könnte das weiterhin bleiben. Derzeit stehen viele Zeichen auf einem Verbleib. Dazu konnten die Hessen gleich mehrere Top-Spieler in die Main-Metropole lotsen. Mit William Pacho und Hugo Larsson hat man zwei große Talente geholt. Dazu kommt mit Elyas Skhiri, Robin Koch und Omar Marmoush eine Menge Klasse nach Frankfurt, die die abgewanderten Stars wie N’Dicka oder Kamada vergessen lässt.

Vor allem der Skhiri-Wechsel ist wohl ein echter Transfer-Coup. Der Tunesier zählte in den letzten Jahren zu den besten Sechsern der Bundesliga und wechselt ablösefrei an den Main. An ihm soll auch der BVB interessiert gewesen sein.

Neben den Neuzugängen hat Sportvorstand Markus Krösche auch Philipp Max und Junior Ebimbe fest verpflichtet. Die zeigten in der vergangenen Saison schon, zu was sie im Stande sind. Mit Dino Toppmöller als neuen Cheftrainer könnte es auch für die Eintracht hoch hinaus gehen.

Weitere News:

Für den BVB könnte es in der kommenden Saison also echt schwierig werden, ganz oben mitzukämpfen. Neben Bayern und Leipzig scheinen auch Leverkusen und Frankfurt ernst machen zu wollen. Bleibt nur zu hoffen, dass Schwarz-Gelb sich noch weiter verstärkt und die Leistungen aus der Rückrunde bestätigen kann.