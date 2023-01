Borussia Dortmund: Bynoe-Gittens bald in der Startelf? Juwel plaudert über Gespräche mit Terzic

Die jungen Wilden haben Borussia Dortmund im neuen Jahr gleich mal ihren Stempel aufgedrückt. Weil es die Stammspieler des BVB gegen Augsburg und Mainz nicht schafften, für klare Verhältnisse zu sorgen, brauchte es Hilfe von der Bank.

So waren es in beiden Matches Joker, die stachen. Neben Giovanni Reyna, der in beiden Spielen das Siegtor erzielte, sorgte auch der genesene Jamie Bynoe-Gittens für Furore. Steht er bald sogar in der Startelf von Borussia Dortmund?

Borussia Dortmund: Größeres Juwel als Sancho?

Auf Bynoe-Gittens halten sie im Ruhrgebiet viel. Nicht nur weil sein Weg dem von Jadon Sancho sehr ähnlich ist, sondern weil man seine Qualitäten offenbar als noch größer einschätzt. Das will die „Bild“ erfahren haben. Demnach sei das Talent Bynoe-Gittens bei einer internen Analyse höher eingestuft worden.

Damit konfrontiert, gibt sich der 18-jährige Flügelflitzer gelassen. Es sei für ihn eine „unglaubliche Motivation“, das schaffen zu wollen, was Sancho bei Borussia Dortmund schaffte. Mit seinen Auftritten im neuen Jahr unterstreicht er seine Ambitionen.

Gespräche mit Terzic

Besonders sein Treffer gegen den FC Augsburg zeigt, wozu Bynoe-Gittens fähig ist. Nachdem er beinahe fünf Monate mit einer Schulterverletzung gefehlt hatte, meldete er sich gleich mal mit einem Traumtor zurück.

Dieses gab auch den Fans von Borussia Dortmund Hoffnung. Immerhin ist der Flügel einer der Problem-Positionen der Schwarz-Gelben. Auf „Bild“-Nachfrage, ob Terzic ihm schon Startelf-Hoffnungen gemacht habe, antwortet Bynoe-Gittens zurückhaltend.

„Der Trainer sagt mir immer, dass ich jede Sekunde meines Profi-Lebens genießen soll, bis hin zu den Einheiten im Gym. Weil genau diese Einstellung entscheidend dafür ist, mich immer weiter zu verbessern.“ Allerdings bleibt das Juwel bescheiden: “ Auch als junger Spieler will ich natürlich möglichst immer spielen. Aber wir haben schon eine Menge guter Spieler auf meiner Position.“

Borussia Dortmund muss gegen Team der Stunde ran

Doch schon am Sonntag könnte Terzic den Bynoe-Gittens-Joker für die Startelf ziehen. Mit Bayer Leverkusen wartet eine Mannschaft, die zuletzt fünf Ligaspiele in Folge gewann. Bei den bisherigen Problemen von Borussia Dortmund käme ein Spieler wie Bynoe-Gittens mit seiner Form gerade gelegen.