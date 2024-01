Borussia Dortmund: Nächster Sancho-Hammer! Detail im Vertrag gelüftet – es verblüfft alle

Achtung, Jadon Sancho im Anflug! Der bei Borussia Dortmund noch immer geliebte Star kehrt zurück – zumindest für ein halbes Jahr. BVB und Manchester United haben sich über eine Leihe bis Saisonende geeinigt.

Und dann? Um Jadon Sancho auch langfristig zurückzuholen, muss Borussia Dortmund noch einmal in die Tasche greifen. Allerdings lange nicht so tief, wie viele befürchtet haben. Die Höhe der im Leihvertrag vereinbarten Kaufoption ist offenbar durchgesickert. Was Sebastian Kehl ausgehandelt hat, dürfte jeden BVB-Fan verblüffen.

Borussia Dortmund: Kaufoption für Jadon Sancho stemmbar

Eine Rückkehr von Jadon Sancho war für viele noch bis vor kurzem undenkbar. Das lag vor allem am Finanziellen. 85 Millionen Euro blätterte Manchester United einst für den Engländer hin, verpasste ihm einen langfristigen Vertrag mit irren 20 Millionen Euro Jahresgehalt. Alle waren sich einig: Selbst wenn United heftige Abstriche macht, würde eine Rückkehr noch immer alle-Transfer-Dimensionen des BVB sprengen.

Nun ist die Einigung aber trotzdem gelungen. Und das vor allem, weil die Bereitschaft von Manchester United zu finanziellen Verlusten jedes erhoffte Maß übertrifft. Gerade einmal 3 Millionen Euro, so berichtet die „Bild“, muss Dortmund für ein halbes Jahr Sancho-Leihe bezahlen – Gehalt eingeschlossen.

Kehl handelt ManUnited runter

Und auch danach ist der englische Rekordmeister zu einem irren Verzicht bereit, den niemand für möglich gehalten hat. Das englische Sportportal „Football Insider“ berichtet, dass Jadon Sancho am Donnerstag nach Dortmund reiste, um seinen Vertrag zu unterschreiben. Darin enthalten: Eine Kaufoption über 30 Millionen Euro.

Viel Geld – ja. Verglichen mit der 85-Millionen-Ablöse von vor zweieinhalb Jahren aber äußerst human. Und stemmbar für Borussia Dortmund. Der BVB lehnt Mondsummen seit der großen Existenzkrise kategorisch ab. 30 Millionen Euro hat man bereits mehrfach für Spieler hingeblättert, mehr aber noch nie.

Der von Sebastian Kehl ausgehandelte Deal für Jadon Sancho bringt den BVB nun in eine regelrechte Luxus-Situation. Mit äußerst überschaubarem finanziellem Risiko kann man nun sechs Monate lang testen, ob Jadon Sancho in Schwarzgelb wieder zum begeisternden Super-Kicker wird, wie man ihn kannte. Wenn nicht, geht er zurück nach England. Wenn er wieder zaubert wie früher, sind 30 Millionen Euro eine richtig gute Investition.