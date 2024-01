Borussia Dortmund muss sich bei Jadon Sancho beeilen! Darum ist Warten beim Deal pures Gift

Jadon Sancho steht bei Borussia Dortmund unmittelbar vor der Rückkehr. Alles scheint klar, doch durch ist der Transfer noch nicht. Dabei wird es allerhöchste Eisenbahn – denn die Zeit rennt gegen den BVB.

Bis zum Schluss könnte ein Kauf-Interessent den Deal platzen lassen. Und obendrein gäbe es für Jadon Sancho nichts Wichtigeres, als möglichst viel vom Trainingslager bei Borussia Dortmund mitzunehmen. Denn dem Briten fehlt es eminent an Training.

Borussia Dortmund: Jadon Sancho muss schleunigst kommen

Dortmund und Manchester scheinen sich einig, so ist der Tenor aller Medienberichte. Ganz glücklich ist United mit der Leih-Lösung allerdings nicht. Eigentlich will man den gechassten Star ganz loswerden – eine Zukunft bei den „Red Devils“ ist nämlich ausgeschlossen. Zumindest, solange der Trainer noch Erik ten Haag heißt.

Für Schwarzgelb bedeutet das: Egal, wie weit die Verhandlungen fortgeschritten sind. Meldet sich ein Kauf-Interessent bei den Engländern, könnte der Deal jederzeit noch platzen. Doch nicht nur deshalb ist Eile geboten. Auch für Jadon Sancho selbst wäre eine zeitnahe Einigung äußerst wichtig.

Spiel- und Trainingspraxis nicht existent

Seit fast über vier Monaten hat er kein Spiel mehr absolviert. Und schlimmer noch: auch keine Trainingseinheit. Ten Haag hatte den 23-Jährigen nach einem öffentlichen Zoff knallhart suspendiert und nicht im Traum an eine Begnadigung gedacht. Auch wenn sich Sancho individuell fit hält: Mannschaftstraining und Wettkampfpraxis sind derzeit bei Null.

Und weil auch sein angeknackstes Selbstbewusstsein erstmal wieder aufpoliert werden muss, ist jeder Tag im Winter-Trainingslager Gold wert für den Nationalspieler. Um seine neuen Kollegen kennenzulernen, sich einzuspielen und wieder den „Groove“ und die Trainingsroutine zu finden, aber auch um überhaupt fit für die Rückrunde zu werden, braucht der Edeltechniker möglichst viele Einheiten in Marbella.

Warten und Pokern ist also Gift für Borussia Dortmund. Denn die Leihe von Jadon Sancho ist so und so schon ein riskantes Unterfangen. Nur selten haben Rückhol-Aktionen beim BVB funktioniert. Und mit seiner turbulenten jüngsten Vergangenheit stehen die Vorzeichen bei Sancho nicht gerade besser als einst bei Nuri Sahin, Mario Götze oder Shinji Kagawa.