Borussia Dortmund: Sancho im Anflug! Schon Samstag im BVB-Trikot?

Jetzt scheint endlich alles klar zu sein: Der Wechsel von Jadon Sancho zu Borussia Dortmund steht laut übereinstimmenden Medienberichten ganz kurz vor dem Abschluss. Die Verkündung dürfte schon bald erfolgen.

Schon am Freitag (5. Januar) soll Jadon Sancho im BVB-Trainingslager in Marbella (Spanien) aufschlagen, bereits am Samstag (6. Januar) könnte der 23-Jährige dann erstmals wieder für Borussia Dortmund auflaufen.

Borussia Dortmund: Sancho-Deal auf den letzten Metern

Was sich jetzt über Tage und Wochen anbahnte, wird jetzt offenbar wirklich wahr: Jadon Sancho wechselt wohl auf Leihbasis zu Borussia Dortmund. Nach neusten Informationen der „Bild“-Zeitung gab es in den Verhandlungen mit Manchester United einen Durchbruch, lediglich „kleinste steuerliche Details“ seien noch zu klären.

Damit wird Sancho nach zweieinhalb Jahren wieder zu Borussia Dortmund zurückkehren. Der Flügelstürmer trug von 2017 bis 2021 das BVB-Trikot und entwickelte sich in Windeseile zu einem der begehrtesten Talente Europas. Schließlich legte Manchester United stolze 85 Millionen Euro für Sancho auf den Tisch, bei den „Red Devils“ erlitt er dann aber einen heftigen Karriereknick.

Sancho beim BVB zurück zur Top-Form?

Seit einigen Monaten ist er nun mit Trainer Erik ten Hag zerstritten, darf weder mit den Profis spielen, noch trainieren. Der einzige Ausweg im Winter schien ein Wechsel. Mit Borussia Dortmund hat Sancho nun wohl sein Wunschziel gefunden. Bei den Schwarz-Gelben hofft er seine Form wiederzufinden und an seine alten Leistungen anknüpfen zu können. Für den BVB erzielte er in 137 Spielen 50 Tore und bereitete 64 Treffer vor.

Schon am Freitag (5. Januar) soll Sancho den Berichten zufolge ins Trainingslager nach Marbella reisen und zur Mannschaft stoßen. Sein Comeback könnte er dann schon am Samstag (6. Januar) im Testspiel gegen AZ Alkmaar feiern.