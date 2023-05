Borussia Dortmund: BVB-Flirt mit klarer Ansage – „Ist klar, dass Dortmund ein großartiger Verein ist“

Bei solchen Aussagen horchen die Fans von Borussia Dortmund auf! In den vergangenen Wochen gab es bezüglich möglicher Sommer-Aktivitäten ihres Vereins jede Menge Gerüchte. Auch das ein oder andere Juwel wurde mit dem BVB in Verbindung gebracht.

Oftmals verlaufen derartige Gerüchte im Sande, doch ein Spieler sorgt nun selbst für Spekulationen. Er lobt Borussia Dortmund öffentlich über den grünen Klee. Einem Wechsel wäre er wohl nicht abgeneigt.

Borussia Dortmund: Schwede auf dem Sprung?

Anfang der Woche hatten Medien aus Schweden von einem möglichen Interesse des BVB an Hugo Larsson berichtet (hier mehr erfahren). Der 18-Jährige spielt in Malmö, ist bereits Stammspieler in der ersten Mannschaft. Dort hält er als Mittelfeldspieler hinten den Laden zusammen und setzt nach vorn torgefährliche Akzente.

Eine Rolle, die Fans von Borussia Dortmund bekannt vorkommt, gleicht sie sich doch mit jener, die Jude Bellingham in Dortmund innehat. Hat der Verein aus dem Ruhrgebiet also seinen Nachfolger für den Briten gefunden?

Larsson äußert sich zum BVB

In einem für den modernen Fußball eher ungewöhnlichem Vorgang hat sich Larsson nun öffentlich zu dem möglichen Interesse von Borussia Dortmund geäußert. „Ob sie hinter mir her sind, weiß ich nicht“, zitiert ihn das skandinavische Portal „Fotbollskanalen“.

Er habe gelesen, was geschrieben werde. Allerdings wisse er nicht viel mehr darüber. Dennoch sagt er: „Es ist klar, dass Dortmund ein großartiger Verein für junge Spieler ist, zu dem sie gehen können.“ Das haben über die Jahre Beispiele wie Jadon Sancho, Rober Lewandowski oder Ousmane Dembele gezeigt.

Borussia Dortmund hätte gute Karten

Daraus lässt sich schließen, dass die Borussia gute Karten hätte, sollte man sich intensiv um den Mittelfeldspieler bemühen. Auf Nachfrage, ob er sich vorstellen könne, für die Schwarz-Gelben zu spielen, sagt Larsson: „Ja, das ist möglich.“

Eine Verpflichtung des Malmö-Spielers wäre allerdings nicht billig. Knapp 13 Millionen Euro soll Larssons Preisschild wohl betragen. Eine Summe, bei der Borussia Dortmund zwei Mal nachdenkt, bevor das Geld investiert wird.