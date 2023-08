Borussia Dortmund: Watzke-Ansage – für SIE ist es ein Schlag ins Gesicht

Borussia Dortmund stolpert in die neue Saison – und schnappt sich trotzdem den Sieg. Gegen den 1. FC Köln lief wahrlich nicht alles rund. Völlig unangetastet ist allerdings trotz Meisterdrama und Beinha-Fehlstart Trainer Edin Terzic.

Das macht Klub-Boss Hans-Joachim Watzke nun noch einmal unmissverständlich deutlich. Er lobt seinen Cheftrainer über den grünen Klee – und verteilt dabei noch ordentlich verbale Ohrfeigen an ehemalige Trainer von Borussia Dortmund.

Borussia Dortmund: Watzke zieht Klopp-Vergleich

So ganz über den Verlust von Jürgen Klopp vor acht Jahren scheint der BVB-Geschäftsführer noch immer nicht ganz verkraftet zu haben. Seitdem standen sechs verschiedene Coaches an der Seitenlinie – länger als zwei Jahre überlebte keiner.

Wohl auch, weil keiner jemals so ein Verhältnis zu den Fans pflegte wie Klopp. Das behauptet zumindest Watzke in einem Interview mit der „FAZ“. „Edin ist der erste Trainer seit Jürgen, der von den Menschen hier geliebt wird“, so der 64-Jährige.

„Und es gibt sogar weitere Parallelen. So wie Edin ist auch Klopp schon dramatisch am letzten Spieltag gescheitert, als er den Aufstieg mit Mainz 05 verpasste“, meint Watzke. Solch ein Erlebnis, als die Fans mit der Mannschaft trauerten, könne Borussia Dortmund noch stärker machen.

Ohrfeige für Ex-Trainer

Während die Worte für Terzic ein enormes Lob sind, sind sie für die vielen Ex-Coaches des BVB seit Klopp ein Schlag ins Gesicht. Thomas Tuchel zum Beispiel, der 2017 den DFB-Pokal gewann, war sicherlich eine streitbare Figur, hatte allerdings auch zahlreiche Fürsprecher. Nicht wenige glauben, dass er noch weitere Titel geholt hätte – wäre er nach dem Pokalsieg nicht rausgeflogen.

Auch Peter Bosz, Peter Stöger, Marco Rose und allen voran Lucien Favre knallt der Borussia-Obere damit voll einen vor den Latz. Sie dürfen sich sicher sein, zumindest bei Watzke absolut kein gutes Standing zu haben.

Borussia Dortmund braucht Verbesserung

Terzic muss im Gegenzug nun beweisen, dass er den Lobeshymnen gerecht wird. Denn mit dem Auftritt gegen Köln waren die Fans alles andere als glücklich. Wenn man die Meisterchance erneut auftun will, muss man sich zwangsläufig verbessern.