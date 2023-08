Borussia Dortmund droht plötzlich heftiges Problem – Fans dreht sich der Magen um

Wer träumt bei Borussia Dortmund nicht von zahlreichen magischen Abenden in der Champions League? Auch in dieser Saison wollen die Schwarz-Gelben in der Königsklasse angreifen und endlich mal wieder das Achtelfinale überstehen. Das gelang seit 2017 nur ein Mal.

Doch bevor es im September erstmals so richtig rund geht, droht Borussia Dortmund nun ein heftiges Problem. Der Grund: Eine wahre Hammer-Gruppe könnte warten. Dann wäre schon der Kampf um die KO-Phase ein schwieriges Unterfangen.

Borussia Dortmund: Wieder im Topf 2

Vergangenes Jahr zollte der BVB einem schwachen Jahr in Europa Tribut. In der Gruppenauslosung landete man in Topf 3 – zwei schwere Gegner waren gesetzt. Aus dieser misslichen Lage hat man sich befreit. Ende August liegt die schwarz-gelbe Kugel wieder im zweiten Lostopf.

++ Heftige Kehl-Kritik beim Auftakt – DAS macht ihn richtig sauer ++

Ob das die Gruppe, der man sich stellen muss, leichter macht? Das bleibt abzuwarten. Denn ausgerechnet aus den Töpfen 3 und 4 könnten zwei echte Hammer-Gegner zu Borussia Dortmund stoßen.

Meister, Halbfinalist und Scheich-Klub?

Klar, auf einen Landesmeister beziehungsweise Pokal-Sieger (auch Europa-League-Sieger FC Sevilla ist ganz vorne dabei) trifft man definitiv. Soll es für den BVB richtig heftig kommen, wäre hier das Los des FC Barcelona fatal.

Hier bekommst du noch weitere Nachrichten:

Daraus könnte sich in der Folge ein steiniger Weg in Richtung Achtelfinale ergeben. Denn aus Topf 3 wäre dann der AC Mailand (letztjähriger CL-Halbfinalist) und aus Topf 4 das neureiche Newcastle United als Gegner möglich. Barcelona, Dortmund, Mailand, Newcastle – das wären sportlich durchweg spannende Spiele, könnten den eigenen Ambitionen aber gewaltig schaden.

Nicht mal der Trostpreis – der Abstieg in die Europa League als Dritter der Gruppe – wäre dann noch gesichert. In jedem Spiel ginge es um alles.

Borussia Dortmund: Wer kommt ins Ruhrgebiet?

Wen man im restlichen Verlauf des Jahres letztlich im Westfalenstadion begrüßen darf, entscheidet sich am 31. August. Derzeit finden noch die letzten Qualifikationsspiele um sechs ausstehende Champions-League-Plätze statt.