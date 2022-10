Borussia Dortmund atmet auf – dieses Horror-Szenario ist vom Tisch

Mit dem Unentschieden von Borussia Dortmund gegen Manchester City hat sich der deutsche Klub offiziell für das Achtelfinale der diesjährigen Champions-League-Saison qualifiziert.

Durch das Erreichen der nächsten Runde winken dem Bundesligisten nicht nur zusätzliche Einnahmen, sondern auch noch eine Verbesserung in der Fünfjahres-Wertung. Diese lässt Borussia Dortmund aufatmen.

Borussia Dortmund verhindert erneute Todesgruppe

Dank dem Unentschieden des BVB gegen Manchester City am fünften Spieltag der diesjährigen Champions-League-Saison hat der Bundesligist vorzeitig das Erreichen des Achtelfinals klargemacht. Doch damit nicht genug, denn durch die Qualifikation für die nächste Runde sind die Dortmunder um sechs Plätze von Rang 18 auf Rang 12 in der Fünfjahres-Wertung geklettert. Der BVB ist damit wieder der zweitbeste deutsche Klub im Ranking hinter dem FC Bayern München (126 Punkte) mit 83 Punkten. RB Leipzig vervollständigt das Podium mit 76 Punkten.

Durch das Verbessern in der Fünfjahres-Wertung verbessern sich auch die Aussichten des Klubs für die Champions-League-Saison 2023/24. Sollte sich der BVB erneut für die Königsklasse qualifizieren, würden die Dortmunder wieder in Lostopf zwei landen. Damit würden sie eine erneute „Todesgruppe“ wie in diesem Jahr verhindern.

Borussia Dortmund macht großen Sprung

Nach der schlechten letzten internationalen Saison befand sich der BVB in dieser Spielzeit nur im dritten Lostopf. Dies war zum ersten Mal seit der Saison 2013/14 der Fall.

Mehr News:

Durch die beiden Siege gegen Kopenhagen und Sevilla hat der BVB vier Punkte, und durch die beiden Unentschieden gegen City und Sevilla nochmals zwei Punkte bekommen. Hinzukommen ein Vier-Punkte-Bonus aufgrund der Teilnahme an der Gruppenphase. Ein Fünf-Punkte-Bonus kommt aufgrund des Erreichens des Achtelfinales hinzu. Somit hat Borussia Dortmund bereits 15 Zähler auf dem Konto und damit schon jetzt fünf Punkte mehr als in der gesamten letzten Spielzeit sowie der Saison 2017/18.