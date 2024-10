Borussia Dortmund: Guirassy zündet den Turbo – doch jetzt droht ein Problem

Was für eine Länderspielpause hat Serhou Guirassy da bitte hingelegt? Egal welches Trikot der Stürmer trägt, er trifft und trifft und trifft. Erst bis zum Sommer für den VfB Stuttgart, dann nach Verletzung für Borussia Dortmund – und jetzt auch für Guinea.

Sein anhaltendes Formhoch wird bei Borussia Dortmund (hier mehr zum Verein lesen) wohlwollend zur Kenntnis genommen. Nach der Rückkehr von der Nationalmannschaft droht allerdings ein Problem. Beeinträchtigt Guirassy das für die Begegnung gegen St. Pauli?

Borussia Dortmund: Guirassy brilliert

Mit einem Hattrick binnen 29 Minuten hatte der Stürmer beim Spiel Guineas gegen Äthiopien für Aufsehen gesorgt. Damit trug er maßgeblich dazu bei, dass seine Nation in der Afrika-Cup-Qualifikation den ersten Sieg verzeichnen konnte. Und damit nicht genug.

Wenige Tage später fand das Rückspiel beider Nationen statt – und wieder stand Guirassy im Mittelpunkt. Am Dienstagabend (15. Oktober) steuerte weitere zwei Tore bei und machte damit den nächsten Sieg klar. Mit jeder Menge Rückenwind geht es zurück zu Borussia Dortmund.

Reisestrapazen für den Top-Mann

Doch der Weg zurück ist lang. Laut „Bild“ legt der Sommerzugang während der gesamten Länderspielreise rund 10.000 Kilometer mit dem Flugzeug zurück. Weil der zweite Guinea-Einsatz war, kann der Stürmer erst am Donnerstag zur Mannschaft des BVB stoßen.

Die allerdings tritt nur einen Tag später schon wieder in der Bundesliga gegen St. Pauli an! Für Guirassay bedeutet das also jede Menge Stress und kaum Erholung. Dennoch kann es sich Sahin sportlich eigentlich nicht leisten, den 18-Millionen-Mann in dieser Form auf die Bank zu setzen.

Dennoch muss der Dortmund-Trainer sich fragen, wie viel Risiko er geht. Guirassy hat in seiner Karriere immer wieder verletzungsbedingt gefehlt. Die hohe Belastung und kurzen Pausen könnten dahingehend problematisch werden. Ein weiterer 90-Minuten-Einsatz will also genau abgewägt sein.

Borussia Dortmund vor Mammut-Programm

Und damit nicht genug. Die Freitagspartie ist nur der Auftakt in die anstehenden Mammut-Wochen. Einige Tage später muss der BVB bereits gegen Real Madrid in der Champions League antreten. Pausen gibt es in den kommenden Tagen nur wenige.