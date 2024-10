Marco Reus packt über BVB-Abschied aus – seine Worte reißen alte Wunden auf

Knapp fünf Monate ist es her, dass das Unvorstellbare eingetreten ist. Zum Ende der vergangenen Saison verabschiedete Borussia Dortmund Marco Reus. Nach 12 Jahren im Verein bekam der Mittelfeldspieler keinen neuen Vertrag – für viele Fans ein Schock.

Einige Wochen später heuerte Marco Reus stattdessen in den USA bei LA Galaxy an. Dort träumt er vom Gewinn der nationalen Meisterschaft. In einem Podcast blickt der 35-Jährige jetzt nochmal auf seinen Abschied beim BVB zurück.

Marco Reus musste es sich eingestehen

Dass sich seine Zeit bei den Schwarz-Gelben zu Ende neigte, habe er selbst irgendwann realisiert, erklärt Reus jetzt im Podcast „TOMorrow Business, Stars & Lifestyle“. Seine Einsatzminuten wurden immer weniger, in den wichtigen Partien standen andere Spieler auf dem Feld.

Der Ex-Kapitän der Dortmunder gibt zu, dass er gedacht habe, dass der Abschied noch härter werden würde. „Aber es liegt wahrscheinlich daran, dass es absehbar war, dass es sich dem Ende zuneigt“, so Marco Reus (hier kannst du noch mehr zu ihm lesen).

Irgendwann habe es „klick“ gemacht. „Da merkt man dann schon: Jetzt wird es vielleicht für dich Zeit zu sagen, dass es hier zu Ende ist“, macht er deutlich, weshalb er letztlich auch für ihn der Entschluss reifte: „Das hat hier – in Anführungszeichen – keinen Sinn mehr.“

BVB-Fans trauern noch immer

Worte, die bei manchen Fans von Borussia Dortmund alte Wunden aufreißen. Groß war die Trauer, als Reus nach dem letzten Spieltag gegen den SV Darmstadt verabschiedet wurde. Die Ultras baten ihn aufs Vorsängerpodest – was unterstreicht, was für eine Ikone den BVB da tatsächlich verließ.

Dass es am Ende weder zur Meisterschaft, noch zu Pokalsieg oder Champions League reichte, war für viele Fans ein weiterer Wermutstropfen. Nur zu gerne hätten sie ihr Idol mit einem Titel auf die Reise nach Amerika geschickt.

Bei Los Angeles Galaxy will der in Dortmund oft verletzungsanfällige Marco Reus aber nicht einfach nur seine Karriere ausklingen lassen. Mit seiner neuen Mannschaft thront er derzeit an der Tabellenspitze und macht sich berechtigte Hoffnung, am Ende die Meisterschaft gewinnen zu können.