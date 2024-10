Macht es Borussia Dortmund schon wieder? Fans erreicht die Nachricht

Einst waren Sondertrikots noch wirklich das, was ihr Name aussagt: besonders. Doch seit Borussia Dortmund 2019 mit dem „Kohle und Stahl“-Trikot einen echten Verkaufsschlager landete, sind die Verantwortlichen auf den Geschmack gekommen.

Es folgten ein Retro-Trikot, ein weiteres Jersey in Kohle- und Stahl-Optik, sowie die Hommage zum 50-jährigen Jubiläum des Westfalenstadions. Und auch in dieser Saison gibt es wohl ein Sondertrikot bei Borussia Dortmund! Fans können dann aus fünf verschiedenen Shirts für die Saison wählen.

Borussia Dortmund plant wohl fünftes Kit

Denn neben Heim-, Auswärts- und Pokal-Edition brachte der BVB für die aktuelle Saison auch eine gänzlich weiße Ausweich-Version des Trikots auf den Markt – nicht genug! Das in Trikot-Fragen für gewöhnlich gut informierte Portal „Footy Headlines“ zeigt jetzt erste Bilder vom Sondertrikot-Design für die Saison 24/25.

Der Clou in diesem Fall wie einst schon bei den Retro-Trikots: der Einsatz von neongelber Farbe. Diese färbte vor allem die Trikots der erfolgreichen 90er-Jahre Mannschaften von Borussia Dortmund. Damals gewann man Meisterschaften und die Champions League – eine Hommage an früher also.

Die ersten Bilder des möglichen Designs zeigen, dass das Trikot beinahe gänzlich in dieser Farbe gehalten ist. Lediglich an Kragen und Ärmeln sowie im Lendenbereich gibt es ein paar schwarze Akzente.

Cramer äußerte sich zuversichtlich

Dass der BVB solche Schritte unternehmen würde, kommt wenig überraschend. Ausnahmslos alle Sondertrikots waren bisher Kassenschlager. Gegenüber der „Sport Bild“ hatte Geschäftsführer Carsten Cramer jüngst noch gesagt: „Es ist nicht ausgeschlossen, dass wir in ein paar Monaten ein weiteres Sondertrikot auf den Markt bringen.“

Laut „Ruhr Nachrichten“ soll das Trikot kommen – allerdings erst im Frühjahr 2025. Einen genauen Fahrplan und Rahmen, in dem das neongelbe Stück Stoff vorgestellt wird, scheint es derzeit noch nicht zu geben. Ob die Fans Borussia Dortmund wieder die Bude einrennen werden?