Jadon Sancho beißt sich in den Hintern! Hätte er in Manchester bleiben sollen?

Jadon Sancho und Manchester United – diese Beziehung gilt als irreparabel beschädigt! Einst für eine Mega-Ablöse von Borussia Dortmund gekommen, konnte er die hohen Ansprüche nie erfüllen. Als er sich vergangene Saison dann noch öffentlich mit Trainer Erik ten Hag anlegte, war es endgültig vorbei.

Die logische Konsequenz im Sommer: die Flucht aus dem Norden Englands. Stattdessen heuerte Jadon Sancho bei Chelsea London an. Ein Schritt, den er bei der neusten Nachrichtenlage tief bereuen könnte.

+++ Niclas Füllkrug ist fassungslos: Riesen-Skandal droht komplett zu eskalieren +++

Jadon Sancho: Hammer Trainerwechsel?

Aber warum sollte der Ex-BVB-Star plötzlich seinem alten Verein nachweinen? Der Grund ist denkbar simpel. Wieder einmal erlebt der englische Rekordmeister einen desaströsen Saisonstart. Mehr denn je wackelt der Trainerstuhl von ten Hag. Und dann platzt auch noch dieses Gerücht herein.

Laut der englischen Zeitung „Sun“ soll einer der heißesten Kandidaten auf die Nachfolge ein gewisser Edin Terzic sein (wir berichteten bereits)! Der Ex-BVB-Coach ist seit seinem Abschied ohne neue Aufgabe. Seit dem Einzug ins Champions-League-Finale – bei dem auch Jadon Sancho kräftig mithalf – steht er aber bei zahlreichen Top-Klubs auf dem Zettel.

Eine besondere Verbindung

Sollte sich United also tatsächlich für Terzic entscheiden, wäre das ein Stich ins Herz seines ehemaligen Schützlings. Denn Sancho und Terzic pflegen ein ganz besonderes Verhältnis. Der Ex-Dortmund-Trainer war es, der den 24-Jährigen am Tiefpunkt seiner Karriere zu einer (zeitweisen) Rückkehr ins Ruhrgebiet bewegte.

„Was willst du? Was brauchst du dafür? Was kann ich erwarten?“ – diese drei Fragen stellte Terzic nach eigener Aussage in den Gesprächen vor der Winterleihe Anfang des Jahres. Längst haben sich diese auf die Festplatte aller BVB-Fans eingebrannt.

Weitere Neuigkeiten gibt es hier:

Und dann bewies Terzic auch noch eindrucksvoll, dass er genau weiß, wie mit dem Engländer umzugehen ist. Sancho fand schnell zurück auf den Platz und brillierte in manchen Spielen wie zu seinen besten BVB-Zeiten.

Jadon Sancho verfolgt die Lage in Manchester

Entsprechend dürfte der Spieler genau verfolgen, ob sein Lieblings-Coach tatsächlich in der alten Heimat aufschlägt. Allerdings läuft es für den Briten in London nicht allzu schlecht. In den ersten drei Spielen konnte er jeweils einen Assist auflegen.