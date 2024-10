Niclas Füllkrug ist fassungslos: Riesen-Skandal droht komplett zu eskalieren

Man kann nicht gerade behaupten, die letzten Wochen für Niclas Füllkrug seien langweilig gewesen. Erst bekam er bei Borussia Dortmund Konkurrenz vor die Nase gesetzt, dann wechselte er nach England. Dort war er bei West Ham United zunächst nur Joker, dann fiel er mit einer Achillessehnenreizung aus.

Gänzlich ausgezahlt hat sich der Schritt auf die Insel also noch nicht und jetzt wird der neue Klub von Niclas Füllkrug von einem riesigen Skandal durchgerüttelt. Schuld daran ist Mittelfeldspieler Lucas Paqueta!

Niclas Füllkrug: Skandal um Mitspieler

Was ist passiert? Der Brasilianer Paqueta steht bereits seit letztem Jahr im Visier des englischen Fußball-Verbandes FA. Diese vermutet, dass der 27-Jährige in einen Fall von Wettbetrug in der Heimat verwickelt sein könnte.

Demnach werde dem Teamkollegen von Niclas Füllkrug vorgeworfen, absichtlich Gelbe Karten provoziert zu haben. Dadurch hätten Kollegen von ihm in Brasilien Gewinne durch Spielwetten erzielen können. Dieses sogenannte „Match-Fixing“ ist streng verboten!

Neue Vorwürfe gegen Paqueta

In insgesamt vier Fällen soll Paqueta alles versucht haben, um verwarnt zu werden. Bislang gibt es noch kein Urteil gegen den Spieler, weshalb er weiterhin für West Ham auf dem Platz stehen darf. Laut englischer Medienberichte gibt es jetzt aber weitere, schwerwiegende Vorwürfe.

Demnach werfe die FA dem Mittelfeldmann vor, die Untersuchungen des Verbands massiv behindert zu haben. So soll er beispielsweise sein Handy zerstört haben, das als mögliches Beweismittel hätte dienen können. Zudem habe er sich nicht kooperationsbereit gezeigt.

Kollege von Niclas Füllkrug droht Hammer-Strafe

Wie „Sun“ und „Daily Mail“ berichten, fordere die FA daher gar eine lebenslange Sperre für den Spieler. Bis es zu einem Verfahren kommt, dürfte es allerdings noch einige Zeit dauern. Eine offizielle Anhörung sei erst für März 2025 geplant. Ein Urteil werde sogar erst im Herbst des kommenden Jahres erwartet.

Bedeutet für Paqueta: Die aktuelle Saison darf er höchstwahrscheinlich noch komplett zu Ende spielen. Gute Nachrichten auch für West Ham und Niclas Füllkrug. Immerhin ist der Brasilianer Stammspieler und soll die Stürmer mit genialen Bällen und Flanken füttern.