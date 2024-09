Niclas Füllkrug: Bitterer Rückschlag! Ex-BVB-Star kann nur machtlos zuschauen

Nach nur einem Jahr kehrte Niclas Füllkrug dem BVB im Sommer wieder den Rücken zu. Für fast 30 Millionen Euro Ablöse wechselte er von Borussia Dortmund zu West Ham United in die Premier League.

Bislang verläuft das „Abenteuer Ausland“ für Niclas Füllkrug aber noch überhaupt nicht nach Plan. Sein Klub steckt früh in der Saison schon in der Krise – und der Ex-BVB-Star kann dabei nur machtlos zusehen.

Niclas Füllkrug mit West Ham in der Krise

Nur ein Sieg aus den ersten fünf Spielen, Platz 14 in der Premier League, 1:5-Klatsche gegen den FC Liverpool im Caraboa-Cup – bei West Ham United läuft es in dieser Saison noch nicht. Der Traditionsklub steckt schon tief in der Krise, kommt einfach nicht in Fahrt.

Und Sommerneuzugang Niclas Füllkrug? Der kann aktuell auch noch nicht weiterhelfen. Drei Mal wurde er in der Liga für einige Minuten eingewechselt, der Torerfolg blieb dem Stürmer bislang aber verwehrt.

Füllkrug fehlt noch immer verletzt

Nun fällt Füllkrug schon seit mehr als zwei Wochen aus, verpasste die 0:3-Pleite gegen Chelsea und 1:5-Klatsche gegen Liverpool. Der Ex-BVB-Star kam mit einer Verletzung von der Nationalmannschaft zurück, reiste sogar vorzeitig ab. Das Spiel gegen die Niederlande verpasste er mit einer Achillessehnenreizung.

Eigentlich sah es damals aber nicht nach einer längeren Verletzung aus. Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte noch extra betont: „Wenn da etwas passieren würde, wäre es sehr langwierig.“ Zwei Wochen später ist Füllkrug aber immer noch nicht zurück.

Bei West Ham wird man sich angesichts der aktuellen Krise den deutschen Nationalstürmer sicherlich so schnell wie möglich zurückwünschen.