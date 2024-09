Niclas Füllkrug verletzt abgereist: Kommt es für den Ex-BVB-Star jetzt knüppeldick?

Seinen Start in die neue Saison hat sich Niclas Füllkrug sicherlich anders vorgestellt. Der Ex-BVB-Star will in der Premier League bei West Ham United richtig durchstarten und den Verteidigern auf der Insel das Fürchten lehren.

Aktuell heißt es aber eher: Stotterstart statt Spitzenstart. Niclas Füllkrug spielt bei West Ham United noch keine große Rolle – und nun wirft den Ex-BVB-Star auch noch eine Verletzung zurück.

Niclas Füllkrug abgereist: Droht ein langer Ausfall?

Im Sommer ergriff Füllkrug seine Chance, in die Premier League zu wechseln. Für 27 Millionen Euro Ablöse ging er von Borussia Dortmund zu West Ham United. Dort läuft es für den 31-Jährigen allerdings noch nicht wirklich rund.

Der deutsche Nationalstürmer ist bei den „Hammers“ aktuell noch zweite Wahl, muss sich hinter Michail Antonio anstellen. Nur beim 1:0-Erfolg im Pokal stand Füllkrug in der Startelf, einen Treffer konnte er bei vier Einsätzen aber noch nicht verbuchen.

Und vermutlich wird Füllkrug seine Durststrecke auch am Samstag gegen den FC Fulham nicht beenden können. Der Angreifer wird West Ham United aller Voraussicht fehlen. Am Dienstag (10. September) reiste Füllkrug vorzeitig von der Nationalmannschaft ab, fehlte beim Nations-League-Spiel gegen die Niederlande im Kader.

Der Ex-BVB-Stürmer leidet unter einer Reizung der Achillessehne. Das teilte der DFB offiziell mit. Genauere Angaben machte zu der Verletzung machte der Verband zunächst nicht. Vor dem Spiel gegen die Niederlande äußerte sich dann aber Bundestrainer Julian Nagelsmann bei RTL.

„Wenn da etwas passieren würde, wäre es sehr langwierig“

Es handele sich bei Füllkrug um eine Vorsichtsmaßnahme. Es sei an einer gefährlichen Stelle, so Nagelsmann, der erklärte: „Wenn da etwas passieren würde, wäre es sehr langwierig“. Deswegen habe man rechtzeitig reagiert.

Füllkrug wird nun in London bei seinem Klub weiter untersucht und behandelt. An einen Einsatz gegen Fulham glaubt Nagelsmann allerdings nicht. „Er wird am Wochenende in der Premier League sicherlich nicht spielen können“, so die Einschätzung des Bundestrainers. Wie lange Füllkrug letztlich ausfällt, ist noch unklar.