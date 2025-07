Ganz plötzlich: Usher sagt komplette Tour ab

Schock für Fans von Usher (46)! Der R&B-Superstar hat seine geplante Tour in Australien abgesagt, wie „Daily Mail“ berichtet. Seine „Past Present Future“-Tour, die seine Karriere von den Anfängen bis heute feiert, sollte ihn im November und Dezember nach Down Under bringen. Doch daraus wird nichts.

Die Nachricht kam überraschend. Usher hatte erst im Mai in Berlin auf der Bühne gestanden und bei der Hochzeit von Jeff Bezos (61) in Venedig gefeiert. Jetzt die plötzliche Absage, und DAS ohne Begründung. Fans erfuhren von der Plattform „Tickethek“, dass die Shows nicht stattfinden. Die einzige Info: „Alle gekauften Tickets erhalten eine volle Rückerstattung.“

Ohne Vorwarnung: Usher cancelt komplette Tour

Die Enttäuschung ist groß. Seit 2011 hätte Usher erstmals wieder als Headliner in Australien auftreten sollen. Die letzten Konzerte gab er dort im Rahmen seiner „OMG Tour“. Nun fordern die Fans Erklärungen. Unter seinem letzten Instagram-Post häufen sich die Kommentare. Eine Nutzerin fragt: „Warum die Absage so weit im Voraus?“

Ein anderer User klagt: „Keine Erklärung, nichts! Habe mich so darauf gefreut und jetzt bin ich untröstlich.“. Auf Ushers Homepage sind die Tourdaten bereits verschwunden. Sein Veranstalter Live Nation hat sich bisher nicht geäußert. Auch Usher selbst schweigt auf Social Media. Die Fans bleiben ratlos zurück. Was steckt hinter der Entscheidung?

Von „You Make Me Wanna…“ bis „Yeah!“ – viele hatten sich gefreut, die Hits des Künstlers live zu erleben. Doch die Vorfreude weicht nun Frust.

Ob sich Usher bald selbst zu Wort meldet, bleibt abzuwarten.