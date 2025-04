Matthias Schweighöfer: Neues Serien-Projekt mit Hollywood-Superstar

„Rubbeldiekatz“, „Keinohrhasen“, „Vaterfreuden“ – all diese Filmhits haben eines gemeinsam: Matthias Schweighöfer. Der deutsche Schauspieler hat geschafft, wovon viele Menschen träumen und konnte international Fuß fassen. Inzwischen steht er regelmäßig mit Hollywood-Größen für gemeinsame Filmprojekte vor der Kamera – sogar eine Nebenrolle im Oscar-Hit „Oppenheimer“ (2023) bekam er ab.

Während sich derzeit gleich drei Werke mit Matthias Schweighöfer in der Postproduktion befinden, überrascht der 44-Jährige nun erneut mit großen Neuigkeiten: Ab April steht er für eine neue Mystery-Serie vor der Kamera. Unterstützung erhält er dabei von niemand geringerem als „The Big Bang Theory“-Star Kaley Cuoco!

Matthias Schweighöfers neuestes Serien-Projekt

Sein neuestes Serien-Projekt trägt den Namen „Vanished“ und wird für das US-Produktionsstudio AGC Television gedreht. Neben Matthias Schweighöfer spielen laut „Deadline“ Kaley Cuoco, Sam Claflin („Die Tribute von Panem“) und Karin Viard („Verstehen Sie die Béliers?“) in den Hauptrollen. Vor allem Schweighöfer und Cuoco bilden ein unerwartetes, aber vielversprechendes Duo. Letztere verkörperte von 2007 bis 2019 die Rolle der charmanten Nachbarin „Penny“ in der erfolgreichen US-Sitcom „The Big Bang Theory“.

„Vanished“ wird zwar nicht ausschließlich in Frankreich gedreht, spielt aber dort – und zwar zunächst in der Hauptstadt: Ein romantischer Kurztrip nach Paris nimmt eine düstere Wendung als Alices (Kaley Cuoco) Freund Tom (Sam Claflin) plötzlich auf einer Zugfahrt in den Süden Frankreichs spurlos verschwindet. Auf der Suche nach Antworten gerät sie in ein Netz aus Intrigen und Gefahren und deckt schockierende Geheimnisse über den Mann auf, den sie glaubte zu kennen.

Matthias Schweighöfer: Verhandlungen mit der ARD

Schon bald ist es so weit – die Dreharbeiten sollen laut „TVLine“ bereits Ende April in Paris und Marseille beginnen. Einen Starttermin gibt es für die Serie noch nicht. Auch ist noch nicht bekannt, auf welchem Sender oder Streaming-Portal die Serie ausgestrahlt wird. Derzeit stehen noch Verhandlungen über eine mögliche Zusammenarbeit von AGC Television mit der ARD Degeto im Raum.

Doch das war noch längst nicht alles – in diesem Jahr kommt niemand in der deutschen Film- und Serienwelt an Matthias Schweighöfer vorbei. Noch in diesem Jahr sollen außerdem „Amrum“ und „Das Leben der Wünsche“ erscheinen. In „Amrum“, unter der Regie von Fatih Akin, wird die Geschichte des zwölfjährigen Nanning erzählt, der während des Zweiten Weltkriegs nachts auf Robbenjagd geht, um seiner Mutter zu helfen, die Familie zu ernähren. Der Film „Das Leben der Wünsche“ soll ab 13. November in den Kinos laufen. Dort spielt Schweighöfer einen Familienvater, der plötzlich die Fähigkeit erlangt, Wünsche erfüllen zu können.

Sein drittes Projekt, dass sich derzeit in der Postproduktion befindet, ist der Thriller „Brick“, der ab Sommer 2025 auf Netflix verfügbar sein soll. Darin spielt Matthias Schweighöfer darin einen Mann, der zusammen mit seiner Freundin plötzlich von einer undurchdringlichen Wand in der eigenen Wohnung eingeschlossen wird.