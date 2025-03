„Tatort“: Fans sind maßlos enttäuscht – „Wird verramscht“

Er gehört für viele Deutsche fest zum Sonntag dazu: der „Tatort“. Seit 1970 sind inzwischen bereits knapp 1.300 Folgen der Krimi-Serie in der ARD erschienen. Jede Woche ermittelt ein anderes deutsches Kommissariat in seiner jeweiligen Stadt. Zusammen mit den Ermittlern aus Wien und Zürich gibt es insgesamt 19 Formate.

Auch am Sonntagabend (23. März) ist es endlich wieder so weit. Nach dem Abschied des Kieler „Tatort“-Ermittlers Klaus Borowski (alias Axel Milberg) in der letzten Woche (16. März), flimmert in dieser Woche eine neue Folge des „Tatort“ aus dem Schwarzwald über die ARD-Bildschirme. Das Ermittlungsteam rund um Franziska Tobler und Friedemann Berg trägt den Titel „Die große Angst“.

Die Begeisterung hält sich jedoch eindeutig in Grenzen!

„Tatort“: Endstation Tod

Grund dafür ist aber keinesfalls die Handlung – diese klingt nämlich sehr vielversprechend. Die Talfahrt der Schauinsland-Seilbahn endet in einem Horror-Szenario: Ein Passagier kommt leblos im Tal an. Die Hauptverdächtigen: die schwangere Nina und ihr Mann Sven!

Doch noch während die Augenzeugen das Ermittler-Duo auf die beiden Verdächtigen aufmerksam machen können, gelingt es Nina und Sven, unbemerkt zu verschwinden. Während die Einsatzkräfte mit Hochdruck nach ihnen fahnden, wissen sie gar nicht zu was die Flüchtigen im Stande sind – ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt!

„Tatort“: Tatort vs. Fußball

Obwohl einige Zuschauer sich auf den Schwarzwald-„Tatort“ freuen, überwiegt die Abneigung gegenüber dem Ermittler-Duo Tobler und Berg. Das liegt am Sonntagabend aber nicht ausschließlich am Inhalt der neuen Folge:

„Ein neuer Tatort, heute, obwohl Fußball läuft?! Aha, die Beißhemmung gilt wohl nur zwischen ARD und ZDF, nicht wenn es um ‚Private‘ geht!“

„Der Tatort wird heute gegen Fußball beim RTL verramscht!“

„‚Die große Angst‘ – dass alle heute das Länderspiel gucken kann ich verstehen!“

„Ich gucke erstmal Fussball. Danach lese ich hier die Tatortkommentare. Dann weiss ich, ob sich das Gucken lohnt.“

„Heute Fußball ist bestimmt spannender!“

„Schaue die erste halbe Stunde „Tatort“, danach schaue ich Deutschland gegen Italien weil ich denke, die Kommissare gefallen mir in der Rolle nicht wirklich und die Fälle sind bis jetzt einfach langweilig.“

Am Sonntagabend (23. März) flimmert zur Primetime um 20.15 Uhr die neue Folge „Die große Angst“ des Schwarzwald-„Tatort“ über die ARD-Bildschirme. Danach ist Axel Milbergs letzter Fall in der ARD-Mediathek abrufbar.