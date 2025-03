„Tatort“: Serien-Aus steht kurz bevor – „Erstaunlich, dass ich so lange dabei blieb“

Man soll gehen, wenn es am schönsten ist – dieses Sprichwort hat sich scheinbar auch „Tatort„-Star Axel Milberg zu Herzen genommen. Am Sonntagabend schlüpft er ein letztes Mal in seine Rolle als Klaus Borowski im Kieler „Tatort“. Karoline Schuch wird seine Nachfolge antreten und als Psychologin Elli Krieger zusammen mit Kollegin Almila Bagriacik als Mila Sahin in neuen Fällen ermitteln.

Auch die Handlung der letzten Folge „Borowski und das Haupt der Medusa“ ist bereits bekannt: Kommissar Borowski hat nur noch vier Tage bis zu seinem Ruhestand. Bei einem Besuch im Bürgeramt sticht ihm das Foto eines düsteren Hauses auf dem Schreibtisch des Sachbearbeiters Frost auf, welches Erinnerungen in ihm weckt. Aufgrund der sich häufenden Todesfälle im Bürgeramt beschließt Borowski sich einmal bei dem Haus umzuschauen – der Beginn eines Wettlaufs gegen die Zeit!

„Tatort“: Kult-Ermittler verlässt die Serie

Die Entscheidung, seinen Job an den Nagel zu hängen, traf er jedoch nicht erst kürzlich. Bereits im Frühjahr 2023 traf er die endgültige Entscheidung. Inzwischen schlüpft Axel Milberg seit über 20 Jahren in die Rolle des mürrischen „Tatort“-Ermittlers Borowski. Kein Wunder also, dass er dem Abschied mit einem lachenden und einem weinenden Auge entgegensieht. „Mein Gott, das sind dann 21 Jahre, das ist ein halbes Schauspielerleben. Es ist erstaunlich, dass ich so lange dabei blieb“, gesteht er der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.

In einem Interview mit „Gala“ erinnert er sich an schöne Momente zurück, blickt gleichzeitig aber auch voller Vorfreude in die Zukunft. Ans Aufhören denkt Axel Milberg nämlich noch lange nicht. „Es ist immer wieder lustig, da manche Zuschauer glauben, ich drehe ‚Tatort‘ und sonst habe ich frei“, verrät der 68-Jährige. Doch das ist ein völliger Irrtum!

„Tatort“-Star widmet sich seinen Liebsten

Axel Milberg klärt über seine Projekte neben dem „Tatort“ auf: „Ich habe mit Daniel Harrich, der Regisseur, Autor, Kameramann und Produzent in einer Person ist, im November und Dezember letzten Jahres in Brasilien gedreht. Anfang April geht es in Deutschland weiter. Im Herbst findet dann die Ausstrahlung von „Verschollen“ in der ARD statt.“

Eine weitere Überraschung für viele Fans: Der „Tatort“-Star lebt in Wahrheit gar nicht in Kiel, sondern in Bayern. In Zukunft würde er solche Langzeit-Projekte ausschließlich in seiner Heimat drehen, um bei seiner Familie und seinen Freunden sein zu können. Vor allem seiner Ehefrau Judith möchte er mehr Zeit widmen: „Ich muss immer ins Freie. Mit allen Sinnen.“ Auch Judith sei sehr kreativ – Langeweile ist im Hause Milberg demnach eindeutig ein Fremdwort. Der Schauspieler witzelt: „Es wird in unserer großen Familie unglaublich viel geredet. Und schnell, da muss ich aufpassen, dass ich nichts verpasse!“

Am Sonntagabend (16. März) flimmert zur Primetime um 20.15 Uhr die letzte Folge „Borowski und das Haupt der Medusa“ des Kieler Tatorts mit Axel Milberg alias Klaus Borowski über die ARD-Bildschirme. Danach ist Axel Milbergs letzter Fall in der ARD-Mediathek abrufbar.