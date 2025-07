Ruby O. Fee erfüllt sich Kindheitstraum: Mit Film hat DAS nichts zu tun

Ruby O. Fee ist dem Publikum vor allem als Schauspielerin und Partnerin von Matthias Schweighöfer bekannt. Doch abseits des Rampenlichts zeigt die 29-Jährige jetzt eine ganz andere Seite von sich. In der YouTube-Sendung „Hot Ones“ verriet sie, dass sie aktuell an einem ganz besonderen Projekt arbeitet – und das hat ausnahmsweise nichts mit Film und Fernsehen zu tun.

Es geht um etwas, das für viele überraschend kommt, für Ruby selbst aber eine Herzensangelegenheit ist. Erste Schritte hat sie bereits gemacht, einige Hürden genommen – und sie musste sich dabei auch einigen skeptischen Blicken stellen. Doch das Ziel, das sie verfolgt, hat viel mit ihrer Kindheit zu tun – und mit einer Lebensweise, die sie bis heute nicht loslässt.

Reisen, leben, lernen – Ruby O. Fee genoss ein bewegtes Aufwachsen

Schon früh war Ruby unterwegs – im wahrsten Sinne des Wortes. Ihre Kindheit war von Mobilität und Einfachheit geprägt. Zeitweise lebte sie mit ihrer Familie in einem umgebauten Möbeltransporter. Dieses Leben auf Rädern, fernab von Komfort, aber nah an der Natur, weckte in ihr den Wunsch nach Freiheit und Selbstständigkeit. Ruby erinnert sich an Nächte unter dem Sternenhimmel und daran, wie sie lernte, mit wenig auszukommen – eine Erfahrung, die sie bis heute prägt.

In der Sendung erzählt sie, dass sie für ihr aktuelles Projekt – den Lkw-Führerschein – bereits die medizinischen Untersuchungen und erste Theoriestunden hinter sich hat. Die anderen Kursteilnehmer, allesamt erfahrene Trucker, begegneten ihr zunächst mit Zurückhaltung. Doch für Ruby ist das Ziel klar: Sie will sich einen lang gehegten Kindheitstraum erfüllen.

„Solange Ruby da ist, würden wir jede Krise überleben“

Ihr Partner Matthias Schweighöfer zeigt sich beeindruckt von Rubys Stärke. In einem Interview mit der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ sagte er: „Solange Ruby da ist, würden wir sowieso jede Krise überleben. Selbst, wenn gar nichts im Kühlschrank ist.“ Ein Satz, der deutlich macht, wie sehr er ihre Bodenständigkeit und Tatkraft schätzt – Eigenschaften, die sich nicht nur in der Beziehung zeigen, sondern auch in Rubys mutigem Schritt, ein völlig neues Kapitel aufzuschlagen.

Dass Ruby sich dabei nicht von Erwartungen oder Stereotypen aufhalten lässt, macht sie umso sympathischer. Der Lkw-Führerschein ist für sie mehr als nur ein Führerschein – er ist ein Stück Freiheit, ein Weg zurück zu ihren Wurzeln und ein Symbol dafür, dass man nie aufhören sollte, neue Wege zu gehen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.