Dortmund – Gladbach: Giganten-Duo! SIE lassen die BVB-Fans von etwas ganz Großem träumen

Reus und Götze, Reus und Aubameyang, Haaland und Sancho – über die letzten Jahre hatte Borussia Dortmund immer ein torgefährliches Duo parat. Ohne die letztgenannten fehlte so eine Spielerkombination jüngst aber – bis jetzt.

Spätestens mit dem Spiel Dortmund – Gladbach dürfte man im Ruhrgebiet künftig vom Duo Sebastien Haller und Donyell Malen schwärmen. Beim Sieg gegen die Fohlen trumpften beide ganz groß auf.

Dortmund – Gladbach: Haller und Malen zerlegen die Fohlen

Gerade mal fünf Minuten waren gespielt, da führte Borussia Dortmund bereits. Haller nahm im Mittelfeld Fahrt auf und marschierte in Richtung des gegnerischen Tors. Seinen Schuss konnte BVB-Flirt Ramy Bensebaini zwar noch abblocken, doch Malen schaltete am schnellsten und köpfte die Kugel über die Linie. Der erste Treffer dieser Koproduktion.

Noch im ersten Durchgang von Dortmund – Gladbach folgten zwei weitere dieser Art. Vor dem 3:0, zwischenzeitlich hatte Jude Bellingham per Strafstoß nach Foul an Haller getroffen, servierte Malen eine Hereingabe von außen, die sein ivorischer Kollege mit der Hacke versenkte.

Damit war es aber noch nicht getan, denn auch der vierte Treffer ging auf die Kappe der beiden. Flanke Malen, Direktabschluss Haller – wieder war die Borussia vom Niederrhein geschlagen.

Traum vom Titel lebt

Damit lebt auch der Traum von der ersten Deutschen Meisterschaft seit elf Jahren weiter. Borussia Dortmund verkürzt mit dem Sieg den Abstand auf den FC Bayern München wieder auf einen Zähler. Das Meisterrennen hat der BVB zwar nicht mehr in der eigenen Hand, dennoch machen die Leistungen Hoffnung für die Zukunft.

Der BVB plant mit beiden Akteuren langfristig. Nachdem Haller in diesem Jahr wegen seiner schlimmen Krebserkrankung lange ausfiel, brauchten er und Malen erst um zueinander zu finden. In der kommenden Saison können sie jedoch vom ersten Spieltag an loswirbeln.

Ob die Titelchancen dann noch größer werden? Das ist natürlich reine Spekulation. Dennoch dürften sich Fans und Verein äußerst glücklich schätzen, auch nach dem Sommer das neue Angriffs-Duo zur Verfügung zu haben.