Dortmund – Gladbach: Haller lässt das Stadion explodieren – mit DIESER Aktion

Gerade mal 20 Minuten waren bei der Partie zwishcen Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach gespielt, das verwandelte sich das Westfalenstadion in ein Tollhaus. Nahtlos hatte der BVB an seine 6:0-Gala gegen Wolfsburg angeknüpft. In der Anfangsphase der Begegnung zeigte Schwarz-Gelb beeindruckenden Offensiv-Fußball.

Und dann trat schließlich Sebastien Haller auf den Plan. Nach einer Vorlage durch Donyell Malen setzte der Stürmer im Spiel Dortmund – Gladbach zum Torschuss an. Mit seiner Aktion ließ er die Fans im Stadion explodieren.

Dortmund – Gladbach: BVB bejubelt frühe Führung

Zu Beginn des Spiels stand bereits fest, dass der BVB heute nicht an die Tabellenspitze springen konnte. Der FC Bayern München hatte im Fernduell vorgelegt und Schalke 04 mit 6:0 abgefertigt. Dortmund konnte also maximal den alten Abstand wiederherstellen – und ließ wenig Zweifel aufkommen, dass dies gelingen könnte.

Bereits nach fünf Minuten konnten die heimischen Fans bei Dortmund – Gladbach die Führung durch einen Kopfball von Malen bejubeln. Wenig später stellte Jude Bellingham mit einem Foulelfmeter auf 2:0 (18. Minute). Kurze Zeit später folgte Haller.

Haller-Kunststück verzückt die Fans

Dabei war die Szene, die zum 3:0 von Haller führte, eigentlich schon vorbei. Eine Flanke von Karim Adeyemi segelte an Freund und Feind vorbei in Richtung Seitenaus. Malen setzte jedoch nach und schnappte sich die Kugel, bevor es Einwurf gab.

Haller setzt zum Hackentrick an. Foto: IMAGO/Treese

Am Strafraum spielte er einen Doppelpass mit Julian Brandt, ehe der Niederländer quer in die Mitte legte. Dort stand Haller mit dem Rücken zum Tor. Blind setzte er mit rechts zu einem Hackentrick zum Torschuss an – und versenkte den Ball damit unhaltbar im Netz.

Dortmund – Gladbach: „Was für ein Tor“

Es folgte ein lauter Jubelschrei der knapp 72.000 anwesenden Dortmunder Fans. Und auch das Netz überschlug sich nur so. „Alter Haller“, kommentierte ein Fan auf Twitter. „Was für ein Tor“, jubelte ein weiterer. „Seb Haller, das ist ein sensationelles Hackentor“, schrieb zudem ein weiterer Anhänger.

Einige Minuten später durfte Haller im Übrigen schon wieder Jubeln. Nach einer erneuten Flanke von Malen erzielte er bei Dortmund – Gladbach sein zweites Tor – dieses Mal allerdings „nur“ mit der Innenseite.