Borussia Dortmund: Vom Flop zum Meistermacher? Seine Entwicklung lässt ganz Dortmund träumen

Sie haben es in der eigenen Hand. Völlig unverhofft springt Borussia Dortmund fünf Spieltage vor Ende der Saison wieder an die Tabellenspitze der Bundesliga. Anders als noch beim Spiel gegen Stuttgart nutzt der BVB gegen Frankfurt das Geschenk des FC Bayern.

Die Meisterhoffnungen von Borussia Dortmund haben in den vergangenen Wochen ein neues Gesicht bekommen: das von Donyell Malen. Von so manchem war der Niederländer schon als Fehleinkauf verschrien. Doch jetzt dreht er plötzlich komplett auf.

Borussia Dortmund: Malen macht’s schon wieder

Wie groß die Erleichterung bei ihm ist, dass es endlich läuft, war bei Malens erstem Torjubel zu sehen. In der 24. Minute nutzte der Flügelspieler eine Kopfball-Vorlage von Karim Adeyemi und schloss eiskalt zum 2:0 ab. Anschließend lief er mit breitem Grinsen auf die Fans zu und zeigte den Pistolero-Jubel. So einfach kann es sein, wenn man Selbstvertrauen hat.

Malen feiert seinen ersten Treffer Foto: IMAGO/Jan Huebner

Borussia Dortmund hatte Malen 2021 für 30 Millionen Euro geholt. Doch oft fehlte es ihm seither an Kaltschnäuzigkeit und Gefahr. Doch seit Mitte März hat er einen Schalter umgelegt. Beginnend mit dem 6:1 gegen Köln hat Malen nun in fünf Spielen in Folge getroffen.

Jetzt auch noch doppelt

Gegen Bayern, Union, und Stuttgart steuerte er je einen Treffer bei, gegen Frankfurt wurde es sogar ein Doppelpack, als er in Halbzeit zwei den 4:0-Schlusspunkt setzte. Wird Malen jetzt zum Meistermacher für Borussia Dortmund?

Seine Rolle im System von Edin Terzic scheint er jedenfalls gefunden zu haben. Auf dem Flügel tritt er immer wieder mit gefährlichen Sprints in Erscheinung. Und auch sein Zusammenspiel mit Stoßstürmer Sebastien Haller wird immer besser.

Borussia Dortmund: „Spiele im Moment ganz gut“

Nach dem Spiel gab sich Malen bescheiden. „Wir haben gut gespielt, und ich spiele im Moment auch ganz gut“, sagte er lediglich. Dass er eines der Gesichter der Meisterhoffnungen ist, scheint ihn jedenfalls weiter zu beflügeln. „Wir müssen jetzt fokussiert bleiben und einfach nur unseren Fußball spielen“, so Malen.

Fünf Endspiele um die Meisterschaft warten jetzt. Kommende Woche tritt Borussia Dortmund beim VfL Bochum zum kleinen Revierderby an. Anschließend warten Wolfsburg, Gladbach, Augsburg und Mainz.