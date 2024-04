Borussia Dortmund: Gerücht sorgt für Aufregung – schnappt der BVB bei Barca zu?

Angelt sich Borussia Dortmund gerade das nächste Mega-Juwel? Barclonas legendäre Jugendakademie „La Masia“ ist wohl ebenso bekannt wie das Nachwuchszentrum des BVB. Zahlreiche heutige Stars entsprangen ihnen.

+++ Fluch oder Segen? BVB spitzt bei PSG-Entscheidung die Ohren +++

Jetzt möchte Borussia Dortmund offenbar eines der Barca-Juwele abwerben. Konkret geht es um den 18-Jährigen Brian Farinas. Dieser steht kurz davor seine ersten Schritte im Profi-Fußball zu gehen. Macht er diese in Barcelona, in Dortmund – oder vielleicht doch in England?

Borussia Dortmund an Brian Farinas dran

Einige Juwelen schlugen in Barcelona in den letzten Jahren groß auf. Ansu Fati, Pedri und Gavi sind trotz jungem Alters bereits große Stars. Ist Farinas der nächste in dieser Reihe? Der Spanier spielt bereits seit 2018 im Nachwuchsbereich der Spanier. Nach und nach arbeitete er sich nach oben.

+++ Bitter! BVB geht bei begehrtem Talent wohl leer aus +++

Im kommenden Sommer könnte endlich der Schritt zu den Profis folgen. Wie das Portal „Caught Offside“ gebe es beim FC Barcelona einige Fürsprecher für Farinas – unter anderem Trainer Xavi, der nun doch entschieden hat, im Amt zu bleiben.

Dem Bericht zufolge sei aber gar nicht klar, ob der 18-Jährige wirklich bleibt. Demnach hätten sowohl Borussia Dortmund als auch Arsenal großes Interesse an ihm. Mit dem bald beginnenden Transferfenster wollen beide Klubs einen Deal vorantreiben.

Vertrag oder Wechsel?

Eine Zwickmühle für den FC Barcelona. Farinas hat einen Vertrag bis 2025. Sollte er nicht gewillt sein, diesen zu verlängern, wäre jetzt der letzte Zeitpunkt, ihn gegen Geld abzugeben. Andererseits könnte man auf eine Verlängerung während der kommenden Saison hoffen – mit der Gefahr, dass die Verhandlungen scheitern und der Spieler dann ablösefrei geht.

Weitere Nachrichten kannst du hier lesen:

Daher ist es gut möglich, dass Barca sich vor dem Beginn der Transferperiode mit ihm zusammensetzt, um die Tendenz abzufragen. Dabei dürfte man ihm auch die Perspektive, die er bei den Katalanen hat, aufzeigen. Denn klar ist: Barcelona will Farinas nicht verlieren. Borussia Dortmund und Arsenal London dürften die Situation des Juwels weiterhin genau beobachten.