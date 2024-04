Borussia Dortmund: Bitter! BVB geht bei begehrtem Talent wohl leer aus

Bitterer Rückschlag für Borussia Dortmund! Die aktuelle Saison läuft zwar noch einige Wochen, doch im Hintergrund haben die Planungen für den Transfer-Sommer längst begonnen. Und das gilt auf allen Ebenen, nicht nur im Profibereich.

Denn Borussia Dortmund will auch in Zukunft darauf bauen, junge Spieler zu verpflichten und diese zu Stars zu entwickeln. Für diesen Weg hatte man ein Juwel in der Jugend des Hamburger SV ausgemacht. Der erteilt einem BVB-Wechsel aber wohl eine Absage.

Borussia Dortmund an Karim Coulibaly dran

Mit 16 schon Stammspieler in der U19? Diesen beeindruckenden Schritt hat Karim Coulibaly in dieser Saison vollzogen! Der Innenverteidiger zeigte in den niedrigeren Altersklassen derart gute Leistungen, dass der Hamburger SV nicht lange fackelte.

Die Entwicklung des U17-Nationalspielers blieb aber auch anderen Vereinen nicht lange verborgen. Von einer ganzen Reihe an Klubs hieß es, dass sie an dem Talent interessiert seien. Neben Borussia Dortmund galt das auch für Schalke 04, VfL Wolfsburg, TSG Hoffenheim, FC Sevilla oder Benfica Lissabon.

Bundesligist erhält Zuschlag

Das Rennen macht letztlich aber keiner der genannten Klubs, sondern ein anderer Bundesligist. Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, schließt sich Coulibaly im Sommer Werder Bremen an.

Demnach habe der Spieler gemeinsam mit seinem Berater Bremen besucht. Der Deal sei so gut wie in trockenen Tüchern. Coulibalys Vertrag in Hamburg läuft in wenigen Wochen aus, weshalb ihm dieser Wechsel jetzt möglich ist.

Borussia Dortmund vor Umbruch?

Eine bittere Absage ist es für den BVB zwar, aber die schwarz-gelbe Welt dürfte davon nicht untergehen. Zumal Coulibaly sicherlich erst für den Nachwuchs eingeplant gewesen sein dürfte. Viel wichtiger aus Sicht der Borussia ist, dass der Transfer-Sommer bei den Profis klappt.

Der Kader hat einige Schwachstellen – das wurde beim 1:4 in Leipzig ganz deutlich. Verpflichtungen des vergangenen Jahres wie Felix Nmecha zünden nicht, gegen die Top-Mannschaften der Liga hat man keine Chance. Viel Arbeit also bei Borussia Dortmund.