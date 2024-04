Borussia Dortmund: Fluch oder Segen? BVB spitzt bei PSG-Entscheidung die Ohren

Kann Borussia Dortmund mit einem weiteren magischen Champions-League-Abend die Probleme aus der Bundesliga erneut übertünchen? Am Wochenende erlitt man gegen RB Leipzig eine heftige 1:4-Niederlage. Sollte man am Mittwoch (1. Mai) das Halbfinal-Hinspiel gewinnen, wäre davon wohl aber keine Rede mehr.

Ganz anders sieht es dagegen beim Gegner Paris St. Germain aus. Der Scheichklub hat sein Soll in der heimischen Liga endgültig erfüllt, die Entscheidung ist gefallen. Nun fragt sich Borussia Dortmund: Ist das jetzt gut für uns oder nicht?

Borussia Dortmund: Paris ist Sofa-Meister

Es hatte sich bereits seit einigen Wochen angedeutet, doch jetzt ist es so weit. Weil Verfolger AS Monaco am Sonntag (28. April) gegen Olympique Lyon verlor, feierte PSG von der heimischen Couch aus die nächste Meisterschaft. Ausgerechnet vor dem Duell gegen Dortmund stehen Kylian Mbappe und Co. erneut als Champion fest.

Tags zuvor hatte man mit einem 3:3 gegen Aufsteiger Le Havre noch die dicke Chance liegen gelassen, den Titel aus eigener Kraft zu feiern. Und so ist auch für die Öffentlichkeit und Borussia Dortmund nicht ersichtlich, wie ausufernd die Meisterparty in Paris denn nun wirklich geworden ist!

Voll motviert oder angeschlagen?

Vor dem Wiedersehen in der Champions League gibt es nun also zwei Szenarien. Das erste und schlimmere für den BVB: Vom dritten Titel in Folge euphorisiert, kommen die Franzosen mit jeder Menge Rückenwind nach Dortmund. Dann hätte die Mannschaft von Edin Terzic einen Gegner mit ganz breiter Brust vor sich. Eine unangenehme Aufgabe.

Das zweite Szenario: Trotz des nahenden Halbfinals gönnten sich die Profis trotzdem eine kleine Meisterfeier und kommen vielleicht etwas angeschlagen ins Westfalenstadion. Man erinnere sich an Bayer Leverkusen, die sich im ersten Spiel nach dem Gewinn der Meisterschaft – Viertelfinal-Rückspiel Europa League – besonders anfällig zeigten. Manch einer vermutete dahinter Party-Auswirkungen.

Allerdings: Leverkusen feierte auch den ersten Bundesliga-Titel der Vereinsgeschichte. Für Paris ist der Gewinn der heimischen Liga eher lästige Pflicht als schöner Moment. Das spricht eher dafür, dass man voll fokussiert in der Champions League antritt.

Borussia Dortmund: Revanche für die Gruppe

Zumal Paris Revanche für die Gruppenphase will. In der Todesgruppe war es der BVB, der sensationell vor PSG, AC Mailand und Newcastle United Erster wurde. Jedoch verlor Schwarz-Gelb das direkte Duell gegen den französischen Meister. Auswärts verlor man 0:2, daheim gab es ein 1:1-Remis.