Borussia Dortmund – FC Chelsea: Klub verkündet bittere Nachricht – ER fällt aus

Wenn am Mittwochabend (15. Februar) um 21 Uhr die Champions-League-Hymne im Signal Iduna Park erklingt, wird ein Superstar nicht mit dabei sein. Raheem Sterling verpasst Borussia Dortmund – FC Chelsea. Das gaben die „Blues“ am Dienstagabend bekannt.

Sterling wird dem FC Chelsea im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League definitiv fehlen. Der 28-Jährige trat die Reise nach Dortmund gar nicht erst mit an. Genügend Stars waren aber dennoch an Bord. Borussia Dortmund empfängt eine echte Startruppe.

Borussia Dortmund – FC Chelsea: Sterling verpasst CL-Kracher

Schon am Wochenende gegen West Ham United musste Sterling passen, nun fällt er auch für das Spiel in Dortmund aus. Der 28-Jährige bekam in der Vorwoche im Training einen Schlag aufs Knie ab und kämpft seitdem mit Schmerzen. Nachdem er am Dienstagmorgen erneut im Training fehlte, trat er auch die Reise nach Deutschland nicht mit an.

Für den FC Chelsea ist das eine bittere Nachricht. Mit sechs Treffern gehört Sterling neben Kai Havertz zu den erfolgreichsten Angreifern einer schwachen „Blues“-Offensive. Gerade einmal 23 Tore erzielte Chelsea in 22 Premier-League-Spielen.

Neue Stars mit an Bord

Gute Nachrichten gibt es dafür von einem Ex-Bundesliga-Star. Denis Zakaria, der zwischenzeitlich auch beim BVB im Gespräch war, kehrt nach seiner Verletzung zurück. Und auch Wesley Fofana steht zum ersten Mal seit Oktober wieder im Aufgebot.

Von Chelseas insgesamt acht Neuzugängen dürfen nur drei Spieler in der Champions League ran. Mykhaylo Mudryk, Enzo Fernandez und Joao Felix wurden nachnominiert und werden wohl auch gegen Borussia Dortmund starten.

Der BVB muss hingegen nur auf Youssoufa Moukoko verzichten. Der Youngster fällt nach seiner Verletzung länger aus. Wieder zurück im Kader sind Marius Wolf (Schulterprobleme) und der zuletzt gesperrte Karim Adeyemi.