Champions League im TV und Livestream: Hier siehst Brügge – Benfica Lissabon live

Im großen Fußball-Zirkus ist die Champions League die absolute Königsklasse. Dort treffen die besten Mannschaften Europas aufeinander und spielen ihren Sieger aus. Die Champions League ist ein absoluter Zuschauermagnet und wird von Millionen Menschen im TV und Livestream verfolgt.

Du willst die Champions League im TV und Livestream verfolgen? Wir sagen dir, wo du die Spiele der Königsklasse anschauen kannst.

Champions League im TV und Livestream bei DAZN, Amazon Prime Video und ZDF

In der Champions League spielen die 32 besten Mannschaften aus Europa. Für viele ist es der wichtigste Wettbewerb im Vereinsfußball. Wer die Champions League gewinnt, der sitzt auf Europas Fußballthron – und genau das wollen Millionen Fußballfans live im TV und Livestream verfolgen.

Übertragen wird die Champions League seit zwei Jahren nicht mehr von Sky. Der Pay-TV-Sender hatte jahrelang die Übertragungsrechte, musste sie vor der Saison 2021/2022 an die Konkurrenz abdrücken.

Den Großteil der Champions-League-TV-Rechte hält DAZN. Der Streamingdienst zeigt knapp 90 Prozent aller Spiele der Königsklasse. Kunden aus Österreich sehen sogar alle Spiele bei DAZN. DAZN empfängst du über das Internet, deinen SmartTV, TV-Stick oder auf Apps auf mobilen Endgeräten (Handy, Playstation und Co.). In Deutschland werden die restlichen Partien beim Streamingdienst Amazon Prime Video übertragen.

Der Streamingdienst des Versandriesen Amazon hält die Rechte für die Topspiele am Dienstag. An jedem Spieltag und in der K.O.-Runde (bis Halbfinale) darf Amazon Prime Video jeweils ein Topspiel zeigen. In der Regel ist dies ein Spiel mit deutscher Beteiligung. Der Livestream ist über das Internet, Smart-TV oder den Amazon Fire TV Stick empfangbar. In Österreich zeigt ServusTV jeden Mittwoch ein Spiel der Champions League.

Achtelfinale der Champions League im TV und Livestream – die Hinspiele

Mittwoch, 15. Februar 2023, 21 Uhr

FC Brügge – Benfica Lissabon, DAZN

Borussia Dortmund – FC Chelsea, DAZN

Dienstag, 21. Februar 2023, 21 Uhr

FC Liverpool – Real Madrid, DAZN

Eintracht Frankfurt – SSC Neapel, Amazon Prime Video

Donnerstag, 22. Februar 2023, 21 Uhr

RB Leipzig – Manchester City, DAZN

Inter Mailand – FC Porto, DAZN

Achtelfinale der Champions League im TV und Livestream – die Rückspiele

Dienstag, 7. März 2023, 21 Uhr

FC Chelsea – Borussia Dortmund, Amazon Prime Video

Benfica Lissabon – FC Brügge, DAZN

Mittwoch, 8. März 2023, 21 Uhr

FC Bayern München – Paris Saint-Germain, DAZN

Tottenham Hotspur – AC Mailand, DAZN

Dienstag, 14. März 2023, 21 Uhr

FC Porto – Inter Mailand, DAZN

Manchester City – RB Leipzig, Amazon Prime Video

Mittwoch, 15. März 2023, 21 Uhr

SSC Neapel – Eintracht Frankfurt, DAZN

Real Madrid – FC Liverpool, DAZN

Champions League: Das einzige Match im Free-TV

Im Free-TV bekommen die Zuschauer der Champions League nur ein einziges Spiel zu sehen. Das ZDF zeigt Finale am 10. Juni 2023 live aus Istanbul für alle kostenlos. Das ist allerdings auch das einzige Match, das im ZDF zu sehen ist.

Die Zusammenfassungen der Champions League werden sowohl von DAZN, Amazon Prime Video und dem ZDF gezeigt. Diese sind auf den Seiten der Anbieter zu finden und sind bei Youtube kostenlos abrufbar.