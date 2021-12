Borussia Dortmund – FC Bayern: Befürchtungen werden wahr! Schlechte Nachrichten für Fans

Schlechte Nachrichten für die Fans vor dem Topspiel Borussia Dortmund – FC Bayern!

Der deutsche Klassiker zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern war mit 67.000 Zuschauern ausverkauft. Doch jetzt wurden die schlimmsten Befürchtungen der Anhänger wahr.

Wenige Tage vor dem Klassiker zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern gibt es schlechte Nachrichten für die Fans. Foto: IMAGO / RHR-Foto

Borussia Dortmund – FC Bayern: Befürchtungen werden wahr!

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) kündigte nach Bund-Länder-Gesprächen am Dienstag an, dass es bereits am kommenden Wochenende Einschränkungen geben wird. Davon ist auch das Spitzenspiel des BVB betroffen.

ℹ️ BVB wird Ticketvorverkauf für Bayern-Spiel stornieren



Aufgrund der aktuellen Infektionslage wird der #BVB die Tickets für das Bundesliga-Spiel am Samstag gegen den @FCBayern stornieren. Ticketkäufer erhalten ihr Geld zurück. #BVBFCB



Alle Infos 👉 https://t.co/qlARhbJyjM — Borussia Dortmund (@BVB) December 1, 2021

Wie die Schwarz-Gelben am Mittwoch bekanntgegeben haben, wurde der Ticketverkauft für das Bayern-Spiel am Samstag storniert. Dabei waren alle 67.000 Karten für das Topspiel der Bundesliga bereits verkauft worden.

Borussia Dortmund geht allerdings davon aus, dass durch die Corona-Situation nicht so viele Fans ins Signal Iduna Park dürfen. Deshalb werden jetzt erst mal alle verkauften Tickets ungültig gemacht.

Borussia Dortmund – FC Bayern: Neuer Vorverkauf

Dann gibt es einen neuen Vorverkauf. Die ursprünglich für diese Woche geplante Freischaltung der Sitzplatz-Dauerkarten wird nicht erfolgen und der erste Dauerkarten-Teilbetrag somit auch nicht abgebucht.

4.12: FC Bayern (18.30 Uhr/Heim)

7.12: Besiktas (21 Uhr/H)

11.12: Bochum (15.30 Uhr/Auswärts)

15.12: Greuther Fürth (20.30 Uhr/H)

18.12: Hertha BSC (18.30 Uhr/A)

Am Mittwoch oder Donnerstag wird dann die Entscheidung fallen, was die genaue Stadion-Auslastung beim Bundesliga-Topspiel angeht. Zwei Varianten erscheinen angesichts des grassierenden Coronavirus wahrscheinlich: Entweder wird es ein Geisterspiel oder ein Spiel vor reduzierter Zuschauerzahl.

Mit den stornierten Tickets steht die erste Maßnahme schon mal fest. Wie es dann am Samstag im Signal Iduna Park aussehen wird, wird sich noch zeigen. (oa)