Auf der Suche nach Verstärkung für Borussia Dortmund sieht sich Sebastian Kehl im Zeitplan. Doch der Sportdirektor kann nicht leugnen, dass es schon eine ganze Reihe bitter verlaufener Verhandlungen gab.

Eine davon war die um Enzo Le Fée. Er galt als Wunschlösung für die Bellingham-Nachfolge, bis der Deal plötzlich platzte. Jetzt ist klar: Es gibt kein Zurück mehr. Der Franzose hat woanders unterschrieben.

Borussia Dortmund: Endgültig! Le Fée kommt nicht

Als sich der Abgang von Jude Bellingham immer mehr herauskristallisierte, hatten die BVB-Bosse längst eine Liste von Wunsch-Nachfolgern am Start. Bei Daichi Kamada war man nah dran, doch eine Einigung blieb aus. Dann war Enzo Le Fée der heißeste Kandidat. Sogar über eine Zusage des Spielers war zwischenzeitlich schon gemunkelt worden. Doch wieder zog Dortmund den Kürzeren.

Le Fée entschied sich für einen anderen Klub und zum Verbleib in seinem Heimatland. Eine Einigung ließ aber noch lange auf sich warten. Jetzt kann auch der letzte Optimist beim BVB einen Haken an den Transfer machen. Am Freitagabend stellte Stade Rennes den Spielmacher offiziell als Neuzugang vor.

Le Fée: „Habe über Wechsel ins Ausland nachgedacht“

Sein Heimatklub FC Lorient kassiert rund 20 Millionen Euro, Rennes einen der aufstrebendsten Stars des französischen Fußballs. Beim Wechsel ließ Le Fée sogar durchblicken, dass es mit Borussia Dortmund durchaus ernst war. „Ich habe einige Zeit über einen Wechsel ins Ausland nachgedacht“, verriet er, um sich dann aber doch zu einem Verbleib in der Bretagne zu entscheiden.

