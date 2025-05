Bayer Leverkusen: BVB-Fans crashen Abschiedsparty – es ist nicht zu überhören

Was für ein Topspiel! Schon vor dem Anpfiff wurde es emotional, der Abschied von Xabi Alonso und Jonathan Tah stand bei Borussia Dortmund bevor. Und auf Dortmunder Seite ging es um alles – ein Endspiel um die Champions League.

Am Ende war es wohl für beide Seiten gelungen. Der BVB bekam den dringend benötigten Sieg (4:2) und Bayer Leverkusen den gelungenen Abschied zweier Double-Helden. Doch die Fans von Borussia Dortmund crashten die Feier unüberhörbar.

Bayer Leverkusen: BVB-Fans stören Tah-Abschied

Mit Xabi Alonso verliert die „Werkself“ ihren Double-Trainer, mit Jonathan Tah eine Vereinslegende. Beide erfüllten Leverkusen den großen Meistertraum. Und beide waren sichtlich gerührt, als sie am vorletzten Spieltag (hier mehr zum Spiel) vorzeitig verabschiedet wurden. Schon vor dem Spiel gegen Borussia Dortmund gab es die erste Zeremonie, Blumensträuße, Erinnerungsbilder und viel Applaus. Und auch wenn die Partie verloren ging, wurde nachher noch fleißig gefeiert – nämlich die beiden scheidenden Helden und das gemeinsam Erreichte.

Tah schnappte sich nach Abpfiff das Stadion-Mikrofon, richtete sichtbar gerührt emotionale Worte an die Fans, von denen allerdings ein beträchtlicher Teil schon auf dem Weg ins Parkhaus war. „Es fällt mir nicht leicht, die richtigen Worte zu finden. Ich möchte euch einfach Danke sagen. Was auf eurem Banner steht, Double-Sieger, das haben wir alle zusammen erreicht. Das wird uns nie jemand nehmen können. Lasst uns diese Energie, diese Positivität, dieses Miteinander in Leverkusen behalten. Denn das können wir nur gemeinsam.“

„Erster Fußballclub Köööööln“

Doch die Abschiedsrede wurde gestört. Die BVB-Fans waren schließlich auch noch da und ließen es sich nicht nehmen, die Party ein wenig zu crashen. Unüberhörbar schallte es aus dem Gästeblock während Tahs Ansprache „Erster Fußballclub Köööööln“ durch das halbleere Stadion. Der „Effzeh“ ist nicht nur Bayer Leverkusens Erzrivale. Inzwischen gibt es zwischen den Domstädtern und Borussia Dortmund auch eine innige Fanfreundschaft.

Die ließen die BVB-Fans hochleben – nur um den ungeliebten Investorenklub ein wenig zu ärgern. Unangebracht oder witzig? Das darf jeder für sich entscheiden.