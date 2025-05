Leverkusen – Borussia Dortmund: BVB zittert – das passt Kovac überhaupt nicht

Kein Ausrutscher mehr erlaubt! Mit dieser Devise geht Borussia Dortmund in das Spiel gegen Bayer Leverkusen (11. Mai, 15.30 Uhr). Immerhin geht es für die Werkself um nichts mehr. Die Vize-Meisterschaft ist gewiss. Ganz anders sieht das in Dortmund aus. Es herrscht Druck, jetzt mehr denn je.

Die Formkurve zeigt bei Borussia Dortmund aktuell steil nach oben. Mit wichtigen Siegen hat sich das Team von Niko Kovac wieder im Rennen um die Champions-League-Plätze zurück gemeldet. Jetzt könnte dieses Ziel für die kommende Saison doch noch platzen. damit das nicht passiert, muss alles passen.

Borussia Dortmund: Freiburg macht Druck

Denn der Konkurrenz gelingt am Samstag (10. Mai) ein ganz wichtiger Erfolg. Der SC Freiburg dreht das Spiel in Kiel (2:1), feiert wichtige drei Punkte im Rennen um Europa und schickt die Störche damit in die zweite Liga. Für den BVB ist der Spielausgang fast (!) genauso bitter.

Jetzt geht die Rechnerei in Dortmund los. Man braucht in jedem Fall zwei Siege gegen Leverkusen und Kiel zum Erreichen der Champions League. Und besonders ärgerlich: Ohne den Blick auf die Konkurrenz ist kein Jubeln am letzten Spieltag erlaubt.

Freiburg darf zu Hause gegen Eintracht Frankfurt nicht gewinnen. Ansonsten bleiben die Breisgauer vorne und sichern sich den vierten CL-Platz. Über die Folgen will man sich beim BVB sicherlich noch keine Gedanken machen, obwohl das Verpassen der Champions League immer realistischer wird.

„Zwei Jahre ohne Champions League aushalten“

Im Februar sprach Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke noch davon, dass „der BVB auch zwei Jahre ohne Champions League aushalten würde“. Eine optimistische Prognose für die Zukunft, die nicht alle Experten so teilen dürften.

Schließlich bricht neben einer wichtigen finanzielle Stütze auch ein großer Anreiz für die eigenen und mögliche neue Spieler weg. Was die notwendigen Kader-Anpassungen im Sommer extrem erschweren dürfte. Umso wichtiger das kommende Spiel Leverkusen-Borussia Dortmund. Und am letzten Spieltag geht der Seitenblick dann nach Freiburg.