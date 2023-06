Borussia Dortmund: Absage von Wunschtransfer! Bei IHM geht der BVB leer aus

Nachdem Borussia Dortmund am Montagmittag (5. Juni) den Transfer von Ramy Bensebaini endgültig fix machte, müssen die Westfalen am Dienstagmorgen (6. Juni) wohl einen Transfer-Rückschlag hinnehmen. Ein Wunschspieler des BVB wird nicht nach Dortmund wechseln.

Es war ein langes Hin und Her, viele Klubs waren an Enzo Le Fee vom FC Lorient interessiert. Darunter auch Borussia Dortmund. Schwarz-Gelb wurde ein großes Interesse nachgesagt, Gerüchte um einen möglichen Wechsel hielten sich über mehrere Monate hinweg. Nun scheint es jedoch so, als würde der BVB den Zuschlag nicht bekommen.

Borussia Dortmund: Le Fee bleibt in Frankreich

BVB-Flirt Enzo Le Fee soll laut der Pariser Tageszeitung „Le Parisien“ eine Entscheidung um seine Zukunft getroffen haben. Demnach zieht es den Mittelfeldstratege nicht ins Ausland, sondern nach Rennes. Dem Bericht zufolge habe sich Le Fee für einen Verbleib in der Heimat entschieden. Der Wechsel zu Stade Rennes soll kurz bevorstehen.

Das kommt durchaus überraschend, denn zuletzt schien alles darauf hinauszulaufen, dass er einen noch größeren Karriereschritt wagen möchte. Doch die Verbundenheit mit der Heimat sei zu groß. Rennes und Lorient trenne gerade einmal zwei Stunden voneinander. So bleibt der 23-Jährige in der Nähe seiner Familie.

Le Fee kommt aus Lorient, durchlief alle Jugendabteilung des Ligue 1-Klubs. Seit 2019 ist er Teil der Profimannschaft seines Jugendklubs. Seither überzeugte er mehr und mehr, sodass gleich mehrere namenhafte Top-Klubs aus dem Ausland angeklopft haben. Neben dem BVB sollen unter anderem auch Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt interessiert gewesen sein. Statt in die Bundesliga zieht es Le Fee nun jedoch wohl nach Rennes.

Kleiner Rückschlag im Transfer-Sommer

Für den BVB sind das natürlich bittere Nachrichten. Der Mittelfeldspieler wurde in den vergangenen Wochen und Monaten recht häufig in Verbindung gebracht. Zwischenzeitlich hieß es sogar, dass es erste Gespräche gegeben habe und Le Fee einer der Wunschtransfers für diesen Sommer sein sollte. Daraus wird, aller Voraussicht nach, wohl nichts. Le Fee bleibt in Frankreich und Schwarz-Gelb wird sich weiter auf dem Transfermarkt umschauen müssen.

Foto: imago images/PanoramiC

Auch, wenn das ein kleiner Rückschlag in der Kaderplanung für das kommende Jahr ist, darf man sicher sein, dass Hans-Joachim Watzke, Sebastian Kehl und Co. noch andere Eisen im Feuer haben und einige starke Transfers auf den Bensebaini-Deal folgen werden. Welche das werden, bleibt abzuwarten, Enzo Le Fee wird es wohl nicht.